Sucesos Vuelven a detener en Almería al encargado de una asociación de cannabis clausurada en 2020 jueves 02 de diciembre de 2021 , 09:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los agentes han intervenido marihuana, hachís, 325 euros en efectivo, y 184 bolsitas de plástico que contenían posturas de marihuana y hachís, dispuestas para la venta al menudeo Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre que se encontraba en el interior de un local que pertenecía a una asociación de cannabis, la cual había sido ya clausurada por la Policía Nacional, en el mes de mayo del año pasado. Asimismo, han sido propuestos para sanción administrativa las cuatro personas que fueron identificadas al salir del interior del establecimiento, tras haber adquirido sustancias estupefacientes. Durante las labores de prevención de la delincuencia que lleva a cabo la Policía Nacional, los agentes que se encontraban en las inmediaciones de la calle Quinta Avenida, observaron a cuatro personas, quienes tras salir de un local, adoptaron una actitud huidiza y esquiva para con los agentes. Ante el conocimiento de la Policía Nacional de la clausura en el mes de mayo del año pasado, de una asociación cannabica ilegal, los agentes procedieron a la identificación y cacheo de los tres hombres y la mujer, a quienes se les intervinieron varias bolsitas conteniendo lo que parecía ser sustancias estupefacientes. Mientras los agentes se encontraban con estas personas, observaron como del interior del local salió un hombre, quien al detectar la presencia policial, se introdujo nuevamente en el mismo. Finalmente, el detenido abandonó el local de manera voluntaria, y la Policía Nacional procedió a su arresto, tras haber hallado en el interior del establecimiento, tres bolsas con marihuana, tres bellotas de hachís, una placa de hachís, una bolsa con tres trozos de hachís, 122 bolsitas (posturas) de hachís, 62 bolsitas (posturas) de marihuana, dos tarros con aceite de hachís, y 325 euros en efectivo. Clausura definitiva de la asociación ilícita La asociación fue clausurada con carácter definitivo en mayo de 2020, y arrestada su Junta Directiva, dado que no poseían documentación alguna que acreditase la constitución, legalidad de la misma, al igual que la credencialidad necesaria para el desarrollo de esta actividad. El arrestado, un hombre de 42 años de edad, ha pasado a disposición judicial, acusado de un delito de tráfico de drogas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

