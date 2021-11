Sociedad Las 5 mejores ciudades para visitar cuando viajes a España Escucha la noticia Es un territorio con muchísimo por ofrecer y con poco reconocido. En estas ciudades conocerás lo mejor de la cultura ibérica y de su gente. Es una guía rápida acerca de lugares que debes visitar en este país y disfrutarlo a plenitud. En España, podrás conocer la ciudad a la que se le considera como la cuna de la tortilla de patatas o ver un emocionante espectáculo de flamenco y la gracia. Barcelona Es una de las ciudades más visitadas de España. De hecho, es la segunda tras Madrid, la capital. Y no es de extrañar, pues esta singular ciudad es la madre de figuras icónicas como el actor Daniel Brühl o el arquitecto Antonio Gaudí. La Sagrada Familia Este último, de hecho, es el creador de uno de las mayores atractivos turísticos de la ciudad: la Sagrada Familia. Elemento arquitectónico de enorme riqueza aún por terminar. Sevilla La capital andaluza es un lugar de visita obligada no solo por su riqueza paisajística y arquitectónica, sino también por su gastronomía. La Torre del Oro y la Giralda A orillas del Guadalquivir, esta monumental ciudad está guardada por la Torre del Oro. A pocos metros de esta, y más adentrada en el centro de la ciudad podemos encontrar la Giralda, dentro del recinto de la catedral sevillana, ambos grandes representantes de esta hermosa ciudad. Granada Esta ciudad morisca está llena de encanto y, como ya dijo Lorca, enamora a sus visitantes, quienes difícilmente pueden despedirse de ella sin derramar unas lágrimas. La Alhambra Esta encantadora ciudad alberga la que puede considerarse uno de los monumentos más visitados de Andalucía y, lo que es más, de España: la Alhambra. Este recinto monumental es una muestra increíble de arquitectura árabe y cristiana. Si en los trayectos entre ciudad y ciudad no sabes qué hacer, puedes entretenerte con los juegos de casino que encontrarás en platincasino.es/juegos-de-casino Madrid Nos encontramos ahora ante la capital del país y la ciudad más poblada de la nación. Es una ciudad llena de bullicio, que nunca duerme y con mil y un lugar por visitar. El Retiro y Casa de Campo No obstante, si eres una persona más tranquila y apasionada de la naturaleza, le recomendamos un paseo por El Retiro o una escapada de domingo a Casa de Campo, un jardín histórico y el mayor parque público del municipio de Madrid. Valencia Esta ciudad costera es famosa por su marisco, en especial por su famosa paella. Podrías empezar visitando la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Para continuar con un paseo por el Turia y acabar en la playa de la Malvarrosa degustando un buen arroz. Porque no solo hay paella, puedes degustar también su famoso arroz negro, arroz al horno o “con costra”, etc., seguro que hay alguno a tu gusto. En definitiva, si te gusta viajar y probar nuevas experiencias, este es tu sitio. España es un país con una enorme mezcla de culturas, sabores, ambientes e incluso climas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)