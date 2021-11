Almería Licitadas las obras de mejora del Cañarete miércoles 17 de noviembre de 2021 , 14:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Entre los PP.KK. 431+820 y 438+200 de la N-340A con un presupuesto de licitación es de 979.671,77 euros.



El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha licitado las obras de “Mejora del sistema de protección contra desprendimientos en la N-340A, P.K. 431+820 al 438+200. Tramo: acceso Puerto Deportivo de Aguadulce-Túnel de Bayyana” en la zona conocida como el Cañarete, con un presupuesto de 979.671,77 euros.



Para ello se llevarán a cabo actuaciones en varias zonas del tramo, que se unirán a las actuaciones que ha ido llevando a cabo Mitma en los últimos años, y que han supuesto una inversión de 3,2 millones de euros.



El objetivo de la actuación es reducir el riesgo de caída de rocas desprendidas que pudieran afectar a los vehículos que asiduamente circulan por dicha vía.



Las actuaciones concretas consistirán en la instalación de pantallas dinámicas, red de cables, malla de triple torsión y red de cables bulonada, distribuida en función de las características y el estado de cada zona de actuación.



Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que se han invertido más de 25 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Almería, y que genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.

