Las 6 capacidades de la batería no extraíble que influyen en tu teléfono

Entendiendo la batería no extraíble Hasta hace algunos años existió una pieza en los smartphones que no sufría grandes cambios: la batería. La podías sacar, limpiar, cambiar, etc. Pero, ahora no es así. La cantidad de modelos con baterías no extraíbles ha aumentado hasta acaparar el mercado. ¿El motivo? Para los fabricantes es la solución que le permite mejorar la estética, resistencia y seguridad del equipo. A continuación, te explicamos cómo esto influye en tu teléfono. Como lo indica su nombre, es un componente del móvil que está totalmente integrado al dispositivo, Es decir, que no hay cubierta o compartimiento externo que te permita acceder a ella de manera directa. ¿Eres un consumidor sin conocimientos técnicos sobre teléfonos? Entonces, no podrás removerla como antes; necesitarás un experto que sepa hacerlo. 6 Capacidades únicas de la batería no extraíble En la industria tecnológica los cambios llegan para mejorar el producto de forma integral. La batería extraíble introdujo 6 nuevas capacidades que perfeccionan el móvil y la experiencia de usuario. 1. Diseño delgado Al estar sellada completamente en la parte interna del equipo, las empresas no tienen que pensar en diseñar un espacio adicional para ubicarlas. Esto permite que el celular sea más compacto y delgado. Pesan menos, son más ergonómicos y fáciles de transportar. Además, ofrece una estética más uniforme, ya que no existe una tapa trasera que interfiera con el aspecto. 2. Durabilidad Sacas la batería del teléfono, se cae y el golpe genera fisuras u otros contratiempos. Debes sustituirla, ¿cierto? La integración de la pieza al equipo, hace que exista menos posibilidades de que se dañe por caídas o manipulación. Eso, sin duda, contribuye a una mayor durabilidad, ya que solo un técnico podrá ejercer un uso controlado sobre ella. 3. Más capacidad La batería no extraíble proporciona significativamente mayor cantidad de energía en comparación con los modelos antiguos. Esto se debe a que aprovecha de mejor forma la superficie que queda dentro del móvil. ¿Cómo? Al tratarse de una sola pieza, gana espacio, lo que contribuye a que smartphones como el pura 70 ultra, ahora ofrezcan 5200 mAh. 4. Integración con el diseño Al dejar fija la batería, los fabricantes tienen la posibilidad de ser más creativos con el diseño de los smartphones. Están seguros de que nada interferirá con la visual que tenga el cuerpo del equipo y, por lo tanto, se atreven a innovar. De ahí que veamos pantallas, cámaras y otros componentes físicos más complementados. ¿El resultado? Una estética más limpia y uniforme. 5. Mejoran el rendimiento del teléfono Uno de los objetivos de estas baterías es aportar un rendimiento más potente. Por eso, están pensadas para ofrecer más consistencia y estabilidad a largo plazo. Esto significa, que tienen la capacidad de soportar y respaldar cualquier tipo de proceso que realices. Por ejemplo, reproducir videos u otros contenidos multimedia, jugar, diseñar o hacer tareas de oficina. 6. Optimización de espacio Como dijimos anteriormente, la batería extraíble está integrada a la distribución interna del equipo. De ese modo, los fabricantes tienen más opciones para optimizar el espacio. ¿Cómo? Reubicando o agregando otros componentes que le añaden más valor al terminal. De esta manera, obtienen equipos actualizados, potentes y en tendencia, ¿qué opinas? Conclusión Indudablemente, la batería no extraíble es una propuesta que genera beneficios y tranquilidad a los usuarios. Si bien, la dificultad de extraerla puede considerarse como una desventaja, si reflexionas, verás que tendrás en tus manos un equipo más seguro. Incluso, eso se traduce en mejor rendimiento y diseño.