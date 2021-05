Economía Las academias de inglés satisfechas por la bajada de impuestos de la Junta de Andalucía domingo 02 de mayo de 2021 , 18:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Las familias andaluzas podrán deducirse un 15 por ciento de los gastos en academias de inglés, hasta un máximo de 150 euros, según el borrador de la reforma fiscal anunciada esta semana por la Junta



Los más de 600 centros preparadores y academias de inglés de Andalucía adscritos a Exams Andalucía, el mayor centro examinador de Cambridge Assessment English de Europa, quieren manifestar su gran satisfacción por la bajada de impuestos a las clases de idiomas que ha anunciado esta semana la Junta de Andalucía.



Esta medida afectará directamente a todos estos centros de enseñanza privada, ubicados en las provincias de Jaén, Granada, Almería y Málaga, y también en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.



“Con esta iniciativa, que ofrece ventajas fiscales a las familias que apuestan por la enseñanza del inglés para sus hijos, la Junta de Andalucía está apostando por el bilingüismo y dinamizando el sector educativo en un momento especialmente complicado por la pandemia”, señala el director de Operaciones de Exams Andalucía, Ricardo Freires.



La Junta de Andalucía ha anunciado esta semana “una bajada masiva de impuestos” en esta comunidad autónoma, que incluye una deducción del 15% por los gastos de enseñanza escolar o extraescolar para academias de idiomas y/o informática de hijos y descendientes, hasta un máximo de 150 euros.



El borrador de la reforma fiscal auspiciada por la Junta aclara que "tendrán derecho a aplicar esta deducción aquellos contribuyentes cuando la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 80.000 euros en caso de tributación individual, o a 100.000 euros en caso de tributación conjunta".



Este beneficio fiscal busca "fomentar y ampliar entre los andaluces el aprendizaje de un idioma extranjero y de conocimientos y destrezas informáticas", y va dirigido tanto a las familias que inscriban a sus hijos en una academia privada de idiomas (clases extraescolares) como a aquellas que tengan a sus hijos matriculados en un colegio privado bilingüe, o que imparta una lengua extranjera (en etapa escolar reglada).

Artículo 15

El artículo de esta proposición de Ley (que afecta directamente a las academias y centros preparadores andaluces) es concretamente el número 15, donde se señala, bajo el epígrafe ‘Deducción autonómica por gastos educativos’, que los contribuyentes tendrán derecho a aplicar en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas una deducción del 15% de las cantidades satisfechas en el período impositivo por los gastos de enseñanza escolar o extraescolar de idiomas, de informática, o de ambas, con un máximo de 150 euros anuales por cada descendiente.



"Esta deducción se aplicará respecto de aquellos descendientes por los que se tenga derecho al mínimo por descendiente regulado en la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas", según se añade en el artículo.



“Desde Exams Andalucía, Platinum Examination Centre de Cambridge Assessment English, consideramos esta medida muy positiva para nuestros más de 600 centros preparadores oficiales, repartidos por las diferentes provincias de Andalucía Oriental, fundamentalmente en las ciudades de Granada, Jaén, Almería, Málaga y Marbella”, indica Ricardo Freires.

Sobre Exams Andalucía

Exams Andalucía, anteriormente Institute of Modern Languages (IML Granada), abrió sus puertas en Granada hace más de 65 años, y ha sido reconocido por Cambridge Assessment English, departamento perteneciente a la Universidad de Cambridge, como el mayor centro examinador de Europa por el número de candidatos presentados a examen: más de 30.000 candidatos en el año 2019, procedentes de 500 centros preparadores, colegios e instituciones.



En la actualidad existen más de 600 centros preparadores oficiales adscritos al Platinum Examination Centre Exams Andalucía, repartidos por las diferentes provincias de Andalucía Oriental, fundamentalmente en las ciudades de Jaén, Granada, Almería, Málaga y Marbella.



Recientemente, algunos de ellos han sido reconocidos por Exams Andalucía como "Premium Preparation Centre", valorando aspectos fundamentales como el número de candidatos, los resultados obtenidos y la calidad en la enseñanza.



