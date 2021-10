Economía Las acciones de marketing y comunicación más importantes para las empresas en internet jueves 21 de octubre de 2021 , 18:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

Estar en internet, tener un sitio web o una tienda online, es muy diferente de estar consiguiendo los objetivos de ventas y de crecimiento que se hayan planteado. Esa diferencia puede estar marcada por las acciones de marketing y comunicación que se estén -o no- realizando en dicha empresa. Contratar profesionales La primera acción que todo proyecto digital debe hacer es contratar profesionales en su campo, porque de otra manera, conseguir los objetivos será muy difícil. En el caso del marketing digital, de la comunicación y la publicidad en la red, hay profesionales como la empresa de marketing online Jiménez Carbó, que gracias a su trayectoria, compromiso y satisfacción de sus clientes anteriores -algo fácilmente comprobable en su sitio web-, disponen de los mejores métodos para llevar el proyecto digital a un nuevo nivel. Contratar profesionales puede parecer un gasto inicial innecesario, pero acabará siendo una de las mejores inversiones que se realicen, porque se utilizará el presupuesto de mejor manera, se dotará de profesionalismo a cada acción de marketing y los resultados estarán potencialmente asegurados, en comparación con llevar por cuenta propia las acciones de marketing y publicidad de dicho proyecto. Lo importante es tener un plan Lo más importante no es estar en internet, sino que se trata únicamente del primer paso. Lo más importante, realmente, es tener un plan que muestre claramente las acciones y los objetivos de marketing y publicidad de un proyecto. De eso se encarga, precisamente, una buena agencia de comunicación como la indicada, ya que no solo cuentan con profesionales para llevar a cabo las principales acciones de identidad de marca y visibilidad online, sino que pueden desarrollar la mejor estrategia y el plan más sólido y eficaz para lograr los objetivos de un proyecto digital, sea para mejorar las ventas, la creación de autoridad o el aumento de las visitas mensuales, por ejemplo. Un plan de marketing y publicidad siempre debe ser desarrollado por expertos, ya que cada día surgen mejores técnicas y optimizaciones más económicas que pueden ayudar a conseguir los resultados de mejor manera, con un mejor coste y con menores complicaciones. Enfocar el sitio web a los objetivos Uno de los errores más comunes de los proyectos digitales es que se alejan de los objetivos intentando dotar de complejidad a sus sitios o páginas web. El sitio siempre debe estar alineado con los objetivos. Es por esa razón que una de las acciones evidentes es la de contratar el diseño de páginas web profesionales, puesto que uno de los problemas más comunes es que las personas o las empresas desconocen cómo transmitir el enfoque de ventas a un sitio o a un proyecto en internet, lo que puede ocasionar que no se logren los objetivos, que se malgasten recursos y tiempo, y lógicamente, que no se venda ni se consiga ganar autoridad. Un diseño web profesional no solo dará identidad de marca y posicionará mejor, sino que ahorrará mucho trecho en la búsqueda de objetivos tangibles, a la vez que se podrá ganar enfoque en relación con la venta de productos o servicios, la principal preocupación de todos los proyectos en internet. La visibilidad online lo es todo No se trata de estar en internet, se trata de que los usuarios encuentren al negocio en internet. Y para ello son necesarias todas las acciones de visibilidad online, puesto que sin ellas, la presencia en internet será meramente testimonial, sin apenas efecto en la audiencia y sin rentabilidad para la empresa. Entre las acciones más importantes, está la gestión de redes sociales para empresas, puesto que son el mejor método de comunicación, para mantenerse en tendencia, crear comunidades en torno a la marca, y por supuesto, generar autoridad. No obstante, es solo una de las muchas acciones que se pueden hacer, siendo el posicionamiento SEO, la creación de contenidos de calidad, las campañas de envío por correo electrónico, la publicidad en buscadores o en las propias redes sociales, algunas de las más efectivas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

