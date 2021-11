Las agresiones a profesionales sanitarios se han reducido en Almería

viernes 12 de noviembre de 2021 , 20:05h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia







El delegado territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, ha presidio la reunión la reunión ordinaria que, con periodicidad trimestral, celebra la ‘Comisión provincial contra agresiones a Sanitarios del SSPA’ en la provincia de Almería. Durante la misma se resaltó la importancia de interponer denuncias en este tipo de casos para conseguir sentencias que permitan el alejamiento del agresor, así como su cambio de cupo y también, el cambio de unidad o de centro, aunque sea temporalmente, al profesional agredido.



Por parte del Interlocutor Sanitario Provincial, Fernando Carrasco, se presentaron los datos de las agresiones sufridas durante el primer semestre del año en curso, destacando entre sus resultados, el que no hubiera ninguna agresión en la Agencia Sanitaria Norte de la provincia y también el descenso de las mismas respecto del mismo semestre de los dos años anteriores en las restantes zonas sanitarias. Sigue habiendo un mayor número de agresiones contra profesionales mujeres (75-80%) y profesionales sanitarios (similar entre médicos y enfermeras y algo mayor en auxiliares de clínica) que en el personal no sanitario. Por lo que se seguirá trabajando en la divulgación de la política “cero agresiones a sanitarios” en medios de comunicación y campañas publicitarias, además de la cartelería institucional de que disponen los centros sanitarios.





Comisión constituida en mayo

Esta Comisión se constituyó el pasado 25 de mayo siguiendo las directrices del nuevo ‘Plan de Prevención y Atención Frente a Agresiones a Profesionales del SSPA’. Su constitución estaba prevista para el año pasado aunque no pudo realizarse debido a la pandemia. Está presidida por el delegado territorial y también están presentes el Interlocutor Sanitario Provincial y los Interlocutores Sanitarios Policiales (de Policía Nacional y Guardia Civil), los responsables de agresiones de los distintos hospitales, distritos y áreas sanitarias y la asesoría jurídica de la Delegación territorial de Salud y Familias. Su objetivo es mejorar la coordinación entre la Consejería de Salud y Familias con sus delegaciones territoriales y de éstas con el SSPA y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para mejorar la atención de los trabajadores del SSPA que sufren situaciones violentas, así como para la prevención de las mismas. Dentro de este nuevo Plan figura el programa especial de acompañamiento creándose la figura del ‘Profesional Guía’ con una doble tarea, la de crear canales ágiles y rápidos de atención psicológica y sanitaria, así como simplificar la tramitación burocrática e identificar y prevenir situaciones conflictivas. También se incluyen campañas informativas, de concienciación y disuasorias; cartelería institucional contra agresiones, denuncia y asistencia jurídica de oficio por parte de las gerencias afectadas, valoración exhaustiva de daños a bienes muebles e inmuebles, acciones contra los agresores, lo que puede precisar de modificaciones normativas y formación en prevención de los profesionales para el control de situaciones conflictivas, tanto de forma presencial como on line.



Formación interna para profesionales del Hospital Universitario Torrecárdenas



Desde Salud Laboral y la Unidad de Formación del Hospital Universitario Torrecárdenas se ha realizado igualmente un curso de formación interna para profesionales hospitalarios. Han participado doce trabajadores que han aprendido a saber detectar las pautas del comportamiento violento y para que puedan gestionar adecuadamente el comportamiento violento con la premisa básica de ganar el tiempo suficiente para salir de la situación conflictiva. Con el objetivo de prevenir situaciones conflictivas y adquirir habilidades frente a agresiones hacia trabajadores, el ‘Comité de Agresiones a profesionales del Hospital Universitario Torrecárdenas’ organizó a finales de octubre este taller dirigido a todos los profesionales. Esta actividad formativa, de diez horas de duración, ha trabajado potenciar la formación específica para la prevención de agresiones mediante talleres presenciales y capacitar a los profesionales del hospital referente de la provincia de Almería para actuar ante comportamientos violentos de usuarios/ pacientes y evitar agresiones o minimizar sus consecuencias.



Desde la Comisión se ha señalado que el Hospital Universitario Torrecárdenas “considera prioritario abordar de una forma integral el problema de las agresiones en nuestros centros (Hospital general, Hospital Materno Infantil, CARE Nicolás Salmerón y CPE Bola Azul), siendo fundamental desarrollar un proceso de formación específico dirigido a todos los profesionales de la salud sobre la forma o el manejo estas situaciones, con el fin de obtener unas habilidades que les permitan manejar situaciones de riesgo, manejo del estrés con efectividad y actuaciones de control sobre el ambiente de trabajo. Es importante reseñar que agredir a un profesional del SSPA es un delito recogido en el Código Penal”.



El temario del curso ha versado sobre:



Tema I: Criterios de valoración del riesgo. Tema II. Comportamiento Hostil. Tema III: Manejo de situaciones conflictivas. Tema IV: La Comunicación. Tema V: Habilidades comunicativas y sociales. Tema VI: Legítima defensa y Tema VII: Plan de Prevención y Atención de Agresiones para profesionales del SSPA.