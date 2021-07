Deportes Las almerienses Ainhoa y Valeria finalizan séptimas de España en gimnasia rítmica lunes 19 de julio de 2021 , 11:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Club de Gimnasia Rítmica “Diamonds” de Pulpí, ha finalizado la temporada con el Campeonato de España de equipos, este fin de semana en Valencia, donde la gimnasta pulpileña, Ainhoa Soler, a hecho un gran trabajo junto a su compañera, Valeria Mazur, del Club Benalrítmica. Ainhoa Soler, ha finalizado en cuerda en el puesto 21, dentro de una categoría muy reñida, y Valeria, ha finalizado en pelota octava y quinta en cinta, obteniendo diploma. Con la suma de las 3 notas, Ainhoa y Valeria han finalizado séptimas de España de cincuenta equipos. “Habéis realizado un gran trabajo las dos, luchando hasta el último segundo vuestros montajes”, ha señalado la entrenadora del Club “Diamonds”, Diana Mata, además de “agradecer al Club Benalrítmica por esta oportunidad, y por supuesto al Ayuntamiento de Pulpí, por su apoyo incondicional con cada una de las gimnastas de nuestro Club”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.