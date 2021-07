Sucesos Grabado con un móvil mientras roba en el interior de una furgoneta lunes 19 de julio de 2021 , 10:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En una reciente actuación, la Guardia Civil de Almería ha detenido las Norias de Daza (Almería) a una persona de 37 años, como autor de un delito de hurto en interior de vehículo.



Esta actuación se encuentra enmarcada en la incesante labor que desarrolla la Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana en la provincia de Almería, y la rápida respuesta de los agentes propicia la pronta detención del autor.



La Guardia Civil tiene conocimiento de los hechos a raíz de la denuncia presentada por la víctima en dependencias oficiales, en la que participa la sustracción de una bandolera que contiene además de la cartera con documentación, un teléfono móvil las llaves de su vehículo y el dinero en efectivo de las ventas del día.



También se aportan datos de un testigo que además de ofrecer la descripción del autor, ofrece un video de teléfono móvil en el que puede ver al autor cometer el delito.



Los agentes de la Guardia Civil, se desplazan al lugar y con los datos aportados por el denunciante y el testigo, localizan, identifican y detienen al autor, recuperando todos los objetos sustraídos y parte del dinero.



Como resultado de esta actuación, la Guardia Civil de Almería detiene en Las Norias de Daza (Almería) a un varón de 37 años y vecino del mismo municipio, como autor de un delito de hurto en interior de vehículo.

