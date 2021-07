Sociedad Relaciones durante Covid: cómo las citas en línea se han adaptado al COVID-19 Escucha la noticia La búsqueda del amor y las relaciones es algo que no cesa y que siempre pesquisa la forma de hacer frente a las adversidades. La pandemia a causa del COVID-19 se ha convertido en un desafío especialmente para aquello que implica interactuar con otros. Sin embargo, las citas se han adaptado y las alternativas en línea se han convertido en las protagonistas ¿cómo? Conócelo a continuación. 1. ¿Cómo ha cambiado la pandemia la forma en que establecemos relaciones personales? Anteriormente ir a un bar o a un pub y encontrar con quien ligar podía ser algo habitual para conocer gente nueva. Sin embargo, con la pandemia los locales cerraron, se llamó a confinamiento y el hecho de hablar con alguien representaba un riesgo para la salud. Sin embargo, existía la necesita de interactuar con otros y las personas en busca de pareja o de conocer nuevos contactos adoptaron las opciones en línea como su forma favorita de establecer relaciones personales. Las citas en línea desde hace un tiempo se han venido popularizando y con la pandemia su uso se ha incrementado sin precedentes. Cada vez son más los que las toman como su opción favorita para conocer gente nueva y las redes sociales se han convertido en parte fundamental de los contactos que se tienen diariamente. Las personas han encontrado en las webs de citas un refugio para la soledad, el aislamiento y para no tener que desistir en la búsqueda de amor. Encuentran una forma segura de interactuar aquí con miles de personas que se conectan y a las que pueden contactar con solo un clic, sin riesgo a contactos y con una alternativa mucho más económica que en persona, resultado un alivio a los problemas que la pandemia ha generado en este aspecto. 2. ¿Cómo evolucionaron las citas online en la era del distanciamiento social? Las citas en línea siempre han estado evolucionando. La primera web apareció al inicio de los 90’s y era una web bastante genérica y básica. De allí en adelante todo empezó a fluir con la aparición de nichos más específicos, el uso de algoritmos para determinar compatibilidad, perfiles más completos e incluso formas de interactuar. Con el distanciamiento social, estas webs se vieron copadas de nuevos usuarios y las necesidades de los mismos aumentaron. Muchos miembros de estas webs buscaron sensibilizar las mismas y aumentaron las conversaciones en búsqueda de conexiones más emocionales. Por otro lado, se demandaron encuentros más íntimos por lo que muchas plataformas ofrecen a sus usuarios la opción de videochat y para aquellas que no lo hacen las personas decidieron probar opciones fuera de las mismas a través de apps como facetime o Skype, convirtiendo esta práctica en la forma más común de relacionarse con otros cara a cara. 3. ¿Cómo podrían cambiar las relaciones románticas después de la pandemia? Aunque la pandemia está pasando, muchas de las restricciones han cesado y se viene un verano de nueva normalidad, muchos cambios han sentado raíces en la sociedad. Uno de ellos son los asociados a las relaciones románticas, las personas se acostumbraron a las interacciones en línea. Por ello, conversar bien y conocer a la persona a profundidad en el mundo virtual antes de decidirse a un encuentro en persona es algo al parecer no va a desaparecer. Por otro lado, los video chats han llegado para quedarse y muchas parejas se acostumbraron a pasar más tiempo juntos por lo que buscarán la manera de hacerlo incluso cuando todo se haya normalizado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)