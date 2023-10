Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Las bibliotecas de Almería se llenan de magia en su día

jueves 19 de octubre de 2023 , 16:01h

El próximo martes 24 de octubre se celebra el Día de las Bibliotecas, una fecha que la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ha querido aprovechar para organizar una programación especial en toda Andalucía, con el objetivo de fomentar la pasión por la lectura y acercar las bibliotecas a los ciudadanos de todas las edades. Bajo el lema ‘Tejiendo comunidades’, se han preparado una veintena de actividades en las bibliotecas provinciales, la Biblioteca de Andalucía y en los archivos históricos provinciales, a las que se han sumado también el Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), y el Centro Andaluz de las Letras (CAL).

En Almería, la Biblioteca Provincial Francisco Villaespesa será el escenario de una narración oral y un taller, dirigidos al colectivo Down Almería, que tendrán lugar el día 24, a las 12.00 horas. La actividad, que contará con la colaboración de Asalsido Down Almería, pretende fomentar la inclusión social y cultural de las personas con síndrome de Down a través de la lectura y la expresión artística.

Entre las propuestas que se desarrollarán en otras provincias andaluzas destacan los encuentros con creadores de cómics en Huelva, los talleres de identificación y preservación de documentos gráficos en Granada, o el espectáculo ‘Cronistas de suceso’ en la Biblioteca de Andalucía, donde el narrador Juan Gamba recreará historias extraídas de textos de autores como Max Aub, Roald Dahl o Liliana Cinetto. Todas estas actividades son gratuitas y están abiertas al público general, previa inscripción en algunos casos.