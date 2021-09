Capital Las Bibliotecas Municipales amplían su horario ante el inicio del curso viernes 17 de septiembre de 2021 , 16:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Área de Cultura recuerda que se seguirán manteniendo todas las medidas de higiene y seguridad establecidas por las autoridades sanitarias



El curso académico ya está en marcha, como también las nuevas rutinas asociadas al otoño. Esto, sumado a la bajada de la incidencia de covid en la ciudad de Almería, ha hecho que el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería haya decidido renovar y ampliar los horarios de servicio de las Bibliotecas Municipales, así como la de sus salas de estudio, a partir del próximo lunes, 20 de septiembre. Una ampliación que no impedirá que se sigan manteniendo todas las medidas de higiene y seguridad, en prevención de la propagación de la Covid-19, establecidas por las autoridades sanitarias.



El concejal responsable del Área de Cultura y Educación, Diego Cruz, explica que “en todo momento hemos sido flexibles en la adecuación de servicios y horarios en función de la situación sanitaria y también de la demanda de los propios usuarios, por lo que los indicadores nos permiten volver a recuperar normalidad en los horarios de las cinco bibliotecas municipales, tanto las de los barrios de Cabo de Gata, El Alquián, La Chanca y Los Ángeles, como la Central ‘José María Artero’”.



Este nuevo horario será en las salas de estudio 24/7 de la Biblioteca Central ‘José María Artero’ de 8:00 a 22:30 horas de lunes a domingo, mientras que los servicios bibliotecarios serán los lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 14:00 horas y martes y jueves de 9:00 a 20:00 horas.



En el caso de los barrios, el día de apertura será el lunes en Cabo de Gata, el martes en El Alquián, el miércoles en La Chanca y el jueves en Los Ángeles, en horario de 9.00 a 13.00 horas y de 16.30 a 19.00 horas.



Del mismo modo, Diego Cruz detalla que “procederemos, como venimos haciendo desde que fuimos ampliando los servicios de la biblioteca, a una limpieza general de las salas, mesas, aseos y su consiguiente ventilación para que todo esté de nuevo en perfecto estado en cada apertura porque es necesario seguir vigilantes con las medidas que la situación requiere”, concluye. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

