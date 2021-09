Deportes El PMD informa que la Normativa Covid actual impide aún el acceso de público a los entrenamientos viernes 17 de septiembre de 2021 , 16:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Patronato Municipal de Deportes ha realizado una consulta a la Junta de Andalucía, ante las peticiones realizadas por los padres Almería se encuentra en el Nivel 1 de alerta sanitaria respecto al Covid, según la nueva normativa de la Junta de Andalucía, pero en el deporte siguen las limitaciones de acceso de público a las instalaciones para entrenamientos, ya que los protocolos Covid de las federaciones deportivas no han cambiado y continúan en vigor. Así se lo está haciendo saber el Patronato Municipal de Deportes a los padres y madres que están preguntando si la rebaja de las medidas aprobadas por la Junta de Andalucía implica que puedan volver a acceder a las gradas para ver los entrenamientos de sus hijos e hijas en las instalaciones municipales. En esta línea, Antonio Orta, director del PMD, afirma que “la práctica deportiva sigue teniendo limitaciones en cuanto al aforo deportivo se refiere (75% de deportistas) y público (los mismos protocolos federativos prohíben el acceso de público a los entrenamientos y, en el caso de las competiciones, establecen unas normas de distanciamiento y control de temperatura y presencia)”. Aún así, desde el PMD se ha trasladado a la Delegación Provincial de Deportes una pregunta sobre esta cuestión, donde se plantea “la necesidad de flexibilizar la normativa actual que afecta a la práctica deportiva en lo referente a asistencia de madres y padres a los entrenamientos”. Antonio Orta explica que “estamos pendientes de su respuesta para actuar en consecuencia. Si nos autorizan a relajar los protocolos, lo haremos. Si nos responden que no hay lugar a ello, seguiremos cumpliendo con nuestro deber”. Desde el principio de la pandemia, el PMD ha intentado que las posibilidades de práctica de actividad física no disminuyeran, en especial para la población más joven, que ha sido la más afectada en sus relaciones sociales, junto con los mayores, durante la pandemia. De ahí que se hayan permitido los entrenamientos en cuanto ha sido posible, celebrado algunas competiciones y abierto el uso progresivo de las instalaciones deportivas municipales, pero siempre con riguroso cumplimiento de las normas Covid. Y así se seguirá en la actual temporada. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

