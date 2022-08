Deportes Las cañas de pescar se lanzarán en la Feria de Almería en el Concurso Infantil y Juvenil jueves 11 de agosto de 2022 , 15:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El 23 de agosto se celebrará la competición que está organizada por Alpe Club y patrocinado por el Patronato Municipal de Deportes El Concurso Infantil y Juvenil de Pesca se ha convertido en una tradición imborrable en Almería. El Camino del Faro reunirá a niños y jóvenes que disfrutarán lanzando las cañas al agua para obtener su premio más preciado. Bajo la organización de Alpe Club y con el patrocinio del Patronato Municipal de Deportes, la Feria de Almería celebra esta cita que vive su 50º edición. El martes, 23 de agosto, desde las 16:00 horas, se celebrará el evento donde las aguas del término municipal verán la destreza de los pequeños apasionados por la disciplina de pesca. En el evento pueden participar los pescadores que cumplan los requisitos de la edad, de 0 a 17 años. Según detallan desde Alpe Club, para poder participar todos los presentes (mayores de 14 años) deberán tener en vigor y a disposición de la organización la Licencia de Pesca Marítima de Recreo de la Junta de Andalucía, así como la licencia Federativa. En cuanto a la modalidad, será de libre elección por el participante (lanzado desde costa, fija, corcheo, spinning) y en la modalidad de surf casting se podrán utilizar un máximo de dos cañas en acción de pesca. Para los cebos, los pescadores podrán utilizar toda clase de cebos naturales o de origen orgánico, incluido pan o derivados (estos últimos solo en la modalidad de corcheo). En cuanto a las capturas, no serán válidas en esta competición las especies anguiliformes, tales como el congrio (safio), la morena y similares. Para los trofeos, se dispondrán en la modalidad infantil, trofeos o medallas para todos los participantes y material deportivo para los primeros clasificados. También, trofeo para el mayor número de piezas y pieza mayor. En cuanto a la modalidad juvenil, habrá trofeos o medallas para todos los participantes y material deportivo para los primeros clasificados y trofeo para el mayor número de piezas y pieza mayor. Las inscripciones están abiertas hasta el martes, 16 de agosto, y deberán realizarse por escrito a través de la siguiente dirección: [email protected] Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

