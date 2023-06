Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Las chicas del Unión Deportiva Pavía alevín se proclaman Campeonas de España FSF viernes 23 de junio de 2023 , 22:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El conjunto almeriense ha culminado una temporada brillante desde Murcia ya que por segundo año consecutivo han conseguido el título Los éxitos siguen llegando a los clubes de Almería gracias al trabajo y constancia de los deportistas que, a diario, desempeñan una labor increíble por seguir creciendo en el deporte. Las medallas y títulos al concluir la temporada son la muestra de todo un año de esfuerzo. Y es que el fútbol sala femenino está de enhorabuena gracias a la actuación de un equipo almeriense. Se trata de las chicas de la Unión Deportiva Pavía que, en categoría alevín se han proclamado campeonas de España en Fútbol Sala Femenino. De esta forma, ponen el broche de oro a una temporada espectacular tras proclamarse, por segundo año consecutivo, campeonas en categoría alevín femenina de España FS en la Final Four celebrada en la localidad de Murcia. En el partido de semifinales vencieron al equipo aragonés Cesar Augusta por 1 a 5 y en la final se han impuesto a la Agrupación Deportiva Alcorcon por 2 tantos a 6. La Unión Deportiva Pavía, desde que se fundara en el año 1955 ha ido afianzando su presencia en la ciudad y, desde el Campo Municipal Tito Pedro forman y apuestan por la calidad y el talento de alrededor 500 almerienses que llenan los vestuarios de vida para entrenar y el césped de pasión por el fútbol. En concreto, el club ha sido uno de los equipos que más ha apostado por el fútbol femenino y los resultados no dejan de llegar. Así, con el título cierran una temporada inolvidable logrando pleno de victorias en Liga y Copa en los que el equipo ha participado. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

