Las claves de la imputación de Trump Abraham Benzaquén Por sábado 01 de abril de 2023 , 08:01h El caso: Un gran jurado de Nueva York ha votado a favor de imputar al expresidente Donald Trump por pagar a la actriz porno Stormy Daniels, con la que mantuvo una relación, a cambio de su silencio para que no perjudicara su carrera. Las consecuencias: Trump, que será citado a declarar en los próximos días por la Fiscalía de Manhattan, ha tratado de movilizar a sus partidarios en su defensa mientras acusa directamente a Joe Biden, sin obtener respuesta de momento. Fama, sexo y dinero: La cronología del caso 'Stormy Daniels'. El escándalo que ha salpicado al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde hace más de tres años ha dado un giro dramático esta semana. Un gran jurado de Nueva York ha decidido imputarle por un presunto delito de financiación ilegal de campaña relacionado con el pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, con la que supuestamente tuvo una aventura en 2006. Se trata de la primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente es imputado por la Justicia. Trump tendrá que comparecer ante un juez en los próximos días para responder por las acusaciones, que podrían acarrearle una pena de prisión si es declarado culpable. El caso se remonta a octubre de 2016, cuando el abogado personal de Trump, Michael Cohen, pagó a Daniels esa suma de dinero para que firmara un acuerdo de confidencialidad y no revelara su supuesta relación con el entonces candidato republicano a la Casa Blanca. El objetivo era evitar que el escándalo afectara a las elecciones presidenciales, en las que Trump se enfrentaba a la demócrata Hillary Clinton. Sin embargo, el pago salió a la luz en enero de 2018, gracias a una investigación del diario The Wall Street Journal. A partir de ahí, el caso se convirtió en una pesadilla para Trump, que siempre ha negado haber tenido sexo con Daniels. La actriz porno, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, demandó a Trump y a Cohen para anular el acuerdo de confidencialidad, argumentando que era inválido porque el expresidente nunca lo firmó personalmente. La demanda desató una batalla legal y mediática entre las partes, en la que Daniels dio detalles sobre su supuesto encuentro con Trump en un torneo benéfico de golf en Lake Tahoe, una zona turística entre California y Nevada. La actriz porno también afirmó que fue amenazada por un hombre desconocido en un aparcamiento de Las Vegas en 2011, cuando estaba a punto de conceder una entrevista sobre el asunto a una revista. El caso también salpicó al abogado Cohen, que reconoció haber pagado a Daniels con sus propios fondos y sin el conocimiento de Trump. En agosto de 2018, Cohen se declaró culpable de varios delitos fiscales y electorales relacionados con el pago a Daniels y a otra supuesta amante de Trump, la exmodelo Karen McDougal. Cohen fue condenado a tres años de prisión y cooperó con la Justicia en la investigación sobre el expresidente. La Fiscalía de Manhattan lleva desde entonces indagando si el pago a Daniels constituyó una violación de las leyes electorales, al tratarse de una contribución ilegal a la campaña de Trump. Según los fiscales, el expresidente habría participado activamente en el encubrimiento del pago y habría ordenado a Cohen que lo hiciera. Tras meses de recabar pruebas y testimonios, el gran jurado ha decidido imputar formalmente a Trump por este caso. El expresidente ha reaccionado con furia y ha calificado la decisión como una "cacería de brujas" impulsada por sus enemigos políticos. También ha acusado al actual presidente, Joe Biden, de estar detrás del proceso judicial y ha pedido a sus seguidores que le apoyen frente a lo que considera una "injusticia".