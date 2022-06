Capital La conexión entre La Pipa y San Cristóbal roza el 75% en solo 10 meses martes 21 de junio de 2022 , 16:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Carmen Crespo destaca el “buen ritmo” de una obra que contribuirá a garantizar el abastecimiento de agua en la capital de Almería La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en funciones, Carmen Crespo, ha informado de que las conducciones de la obra de conexión del depósito de La Pipa y el de San Cristóbal se encuentran al 73% de ejecución gracias al “buen ritmo con el que está avanzando esta actuación de gran importancia para los vecinos de la capital almeriense”. “Han pasado solo 10 meses desde que se colocó la primera piedra de esta compleja obra de ingeniería y ya se han instalado casi siete kilómetros de tuberías”, ha subrayado Crespo. Si todo sigue como hasta ahora, la conexión podría estar concluida en febrero de 2023; es decir, seis meses antes de la fecha prevista inicialmente para su finalización. En total, este proyecto conlleva una inversión de 11,58 millones de euros y, entre otras actuaciones, contempla la ejecución de nueve kilómetros de tuberías soterradas. Respecto a la generación de puestos de trabajo, se estima que estas labores permitirán crear alrededor de 170 empleos verdes. Respecto al objetivo, esta obra hidráulica contribuirá a garantizar el abastecimiento humano en la capital de Almería, así como a cumplir con los criterios del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas para esta localidad. En concreto, Carmen Crespo ha explicado que “la nueva infraestructura permitirá llevar agua desalada a toda Almería” y su puesta en funcionamiento hará posible que la mitad occidental de la ciudad “deje de depender del agua subterránea de los pozos del Bernal, ayudando así a conservar los recursos de los acuíferos”. “Esta obra es una muestra de la apuesta de esta Consejería por contar con una gestión más eficiente e integral de las reservas de agua en una tierra seca como Almería, donde cada gota cuenta”, ha aseverado, antes de incidir en la apuesta inversora de la Junta para acometer infraestructuras hidrológicas “que llevaban años en el olvido”. La consejera ha destacado que “el Gobierno de Juanma Moreno está haciendo realidad una de las actuaciones hidráulicas más demandadas por los casi 167.000 habitantes de Almería que se beneficiarán de esta conexión de los depósitos de la capital”. En este sentido, Crespo ha recordado que “la redacción del proyecto se encargó hace 12 años pero los almerienses han tenido que esperar hasta 2020 para que se firme el convenio que permitía su arranque y que ha dado pie al inicio de las obras en julio del año pasado”. Además, Carmen Crespo ha indicado que este mismo convenio contempla también actuaciones en otras zonas de la provincia de Almería (Cabo de Gata, la Almadraba y la Fabriquilla) encaminadas a “mejorar el ciclo integral del agua, la depuración de las aguas residuales y la agrupación de los vertidos”. Política hidráulica en Almería La consejera ha destacado que, “en los últimos tres años, la política hidráulica del Gobierno andaluz ha supuesto la movilización de 173 millones de euros en la provincia de Almería”. Esta inversión contempla, por ejemplo, los más de 19 millones de euros que se destinan a actuaciones incluidas en el decreto de sequía de junio de 2021 y la ampliación aprobada en marzo de 2022. Entre otras medidas, este montante respalda un proyecto dirigido a garantizar el abastecimiento en el Valle del Almanzora, que ya se encuentra en marcha y que supone una inversión de 6,8 millones de euros. Además, la Consejería de Desarrollo Sostenible ha activado también en la pasada legislatura la obra de ampliación y mejora de la desaladora de la ciudad de Almería, cuya ejecución permitirá garantizar un agua de calidad a la comarca del Bajo Andarax y a la capital de la provincia. Por otro lado, como ha apuntado la responsable del ramo en funciones, desde el Gobierno andaluz también se realizado una “inversión sin precedentes” en la restauración de cauces y ramblas. Entre otras zonas, Desarrollo Sostenible ha impulsado la mejora de los cauces ubicados en el entorno de Rambla Morales, que junto a otras áreas de Níjar Sur y del Parque Natural Cabo de Gata, han supuesto movilizar cerca de 1,5 millones de euros para actuar en un total de 30 kilómetros (145 hectáreas). Como resultado de estas labores, se han recogido 1.100 toneladas de residuos y se han sembrado 9.500 plantas autóctonas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

