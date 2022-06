Capital Almería dará visibilidad a las personas LGTBI+ martes 21 de junio de 2022 , 16:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Cultura, Diego Cruz, y la vicepresidenta de Diputación, Ángeles Martínez, presentan la Semana del Orgullo, junto a Colega y la Asociación Familias por la Diversidad Almería es una ciudad que aboga por la libertad y la diversidad. Es el mensaje que se quiere transmitir durante la Semana del Orgullo LGTBI+ para que quede impregnado en la sociedad durante todo el año. Un programa cultural, festivo y a la vez reivindicativo, que se celebrará desde el lunes, 27 de junio, y hasta el sábado, 2 de julio. Exposición, mesas informativas, presentaciones de libros, actividades para los niños y niñas, teatro, manifestación y lectura de un manifiesto para vivir una ciudad plural. El concejal de Cultura, Diego Cruz, la vicepresidenta de Diputación y diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez, el presidente de Colega Almería, Antonio Ferre, el presidente de Familias por la Diversidad, Francisco Ferre, y el jefe de Estudios de la Escuela de Artes, Fran Torres, ha presentado la programación y el cartel anunciador con estética pop realizado por los alumnos de la Escuela de Artes. Diego Cruz ha afirmado que “de unos años a esta parte, el Ayuntamiento viene reforzando la línea de trabajo institucional con Colega, que se viene concretando en los últimos años con campañas de mupis o con la celebración de esta Semana del Orgullo. La celebración del Orgullo no solamente está dirigida a la comunidad LGTBI, (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales), sino que pretende llegar a toda la sociedad almeriense independientemente de su orientación sexual o su identidad de género”. Por último, Diego Cruz ha señalado que “además de apoyar esta semana del Orgullo también os queremos recordar que nuestra Orquesta Ciudad de Almería se suma a la causa con un concierto especial este domingo, 26 de junio, en el Teatro Apolo, a las 8:30 horas de la tarde, bajo el título de Orgullo y Libertad, que se centrará en canciones inspiradas en Poeta En Nueva York, de Lorca”. La vicepresidenta de Diputación y diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez, ha felicitado a la organización por la completa programación preparada para la semana del ‘Orgullo LGTBI+’ y ha recordado que esta celebración debe servir para “divulgar valores como la tolerancia, el respeto y defender algo fundamental, los derechos humanos. Desde Diputación manifestamos nuestro apoyo a la Asociación Colega y a las iniciativas que plantean ya que, forman parte del Consejo Provincial de Familia, y realizan un gran trabajo en favor de la igualdad de todos los almerienses”. Antonio Ferre se ha centrado en el aspecto reivindicativo del programa: “después de dos años sin poder celebrarlo, queremos salir a las calles en esta gran fiesta de la diversidad y libertad. Nadie nos va a meter en el armario y queremos ser visibles y poder expresar en nuestras calles las relaciones afectivas de ser y de vivir”. Fran Torres ha explicado el espectacular cartel creado por los alumnos de la Escuela de Artes. “Es un guiño a la cultura pop de los años 80, que se refleja en aspectos como la tipografía o los colores. Hay un homenaje a la bandera Trans, y diferentes elementos de esta estética”. Programa El programa comenzará el lunes, 27 de junio, con la apertura de la exposición ‘Identidades diverxas’, que se centra en referentes Trans, y que se podrá ver en la sala de exposiciones del Instituto Andaluz de la Juventud hasta el 8 de julio. El martes habrá mesas informativas por la ciudad y a las 19 horas, presentación del libro ‘Como el chile verde’, de Ana Fuentes, en la Librería Nobel. El miércoles, día 29, desde las 18.30 horas, Yincana por la diversidad con juegos infantiles y en familia con merienda saludable. El jueves, 30 de junio, a las 11 horas, taller de creación de pancartas orgullosas, y a las 19 h., presentación de ‘Tránsito’, de Elena Flores, en Librería Nobel. El viernes, a las 11 horas, ‘Encuentros con orgullos’, en la Escuela de Artes, y a las 21 horas, teatro ‘Chicos, chicos, chicos’, de la compañía Colega Teatro en el Apolo. Concluirá la programación el sábado, 2 de julio, desde las 19.30 horas, con la manifestación, lectura de manifiesto y gran fiesta por la diversidad en la explanada del Parque de las Almadrabillas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

