Opinión Las cosas por su nombre José Luis Sánchez Teruel lunes 29 de noviembre de 2021 , 07:22h La violencia machista es una violencia sistémica y estructural que se ejerce sobre las mujeres sólo por el mero hecho de ser mujeres. Esto es algo que conviene recordar a diario para continuar en la lucha y poder derribar esta lacra, tal y como se ha vuelto a rememorar este 25N, en el que hemos vuelto a conmemorar el Día Internacional para la erradicación de la violencia de género. Así se denomina y ese es su nombre, y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. En Andalucía necesitamos un Gobierno como el de Pedro Sánchez, que no dude ante la violencia machista, que la llame por su nombre y que no recorte en prevención ni en la atención a víctimas y a sus familias. Para atajar la violencia de género no solo basta con buenas palabras, hay que creérsela y eso es algo en lo que la derecha titubea a menudo. Nada sabemos de la inversión realizada en programas de prevención con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de género procedentes del Gobierno de España que, hasta el próximo mes de julio, ha duplicado los fondos que destinará a los ayuntamientos andaluces. Han dicho 'no' a la propuesta socialista de aumentar los centros de atención a las víctimas, de incrementar la promoción de la igualdad y la diversidad; y todo ello, por un montante de 10 millones de euros con cargo a los Presupuestos Andaluces del próximo año. Ni caso nos han hecho. Moreno Bonilla prefiere coger la mano de la ultra derecha y soltar la de las mujeres en este camino, dando la espalda a una sociedad que clama por una igualdad real. Desde el PSOE vamos a seguir insistiendo en el rechazo al estigma que muchos quieren poner sobre las víctimas y seguiremos impulsando sus derechos. Hasta ahora lo hemos hecho a través de las principales leyes –de Igualdad y contra la Violencia de Género- tanto en el Gobierno de España como en los anteriores gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía. La irrupción de las derechas en la comunidad autónoma ha supuesto, sin embargo, un rotundo retroceso en las políticas de género y ha ralentizado, y mucho, el desarrollo de los programas de prevención y atención a las víctimas. Las cifras están ahí. El Gobierno de Pedro Sánchez ha multiplicado los recursos para Andalucía mientras que Moreno Bonilla ha reducido los fondos propios para continuar en la lucha porque, probablemente, esta no es su lucha. Los socialistas, en cambio, seguiremos defendiendo una sociedad en la que las mujeres sean libres y en la que las que vengan a este mundo nazcan y crezcan libres. José Luis Sánchez Teruel Secretario general del PSOE de Almería y Parlamentario