Capital Las Cruces y la vuelta de la Noche en Blanco, grandes atractivos del centro en mayo miércoles 04 de mayo de 2022 , 19:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Actividades en museos, gastronomía y el Rastro de Antigüedades completan la programación El centro histórico de Almería seguirá llenándose de actividades en el mes de mayo con una amplia programación que se pondrá en marcha este mismo fin de semana. La recta final de las Cruces de Mayo y el regreso de la Noche en Blanco con plena normalidad serán los grandes atractivos del Plan de Dinamización Turística y Comercial, que también contará con propuestas gastronómicas en su calendario. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha subrayado “el gran éxito de las Cruces en el primer fin de semana con mayor afluencia de público que en 2019 y mayor venta” y ha agradecido a hermandades y colectivos que han contribuido a mantener viva la tradición. Asimismo, ha felicitado a los ganadores y al jurado por su trabajo altruista. En cuanto al resto del programa, el edil ha animado a la participación “para disfrutar del clima y de la gastronomía de Almería”. Las Cruces se despedirán con los ambigús de seis hermandades en el Mirador de la Rambla Federico García Lorca, desde el jueves por la noche hasta el sábado, 7 de mayo, cuando se dará a conocer el fallo del jurado con los ganadores del concurso. Por otra parte, el Carnaval se vivirá en las calles hasta el 15 de mayo con una serie de actividades organizadas por el Área de Cultura. Entre ellas, destacan el mercado medieval, una fiesta infantil, un concurso de disfraces en el Teatro Apolo y el entierro de la sardina. Noche en Blanco Una de las grandes citas llegará el 27 de mayo con la Noche en Blanco, que recuperará la normalidad tras una edición ausente y otra con restricciones a causa de la pandemia. Próximamente se conocerán todos los detalles de una jornada que contará con un escenario en Puerta Purchena, una actuación musical, un espectáculo de inauguración, actividades en el Paseo, la plaza Pablo Cazard y en la Plaza Vieja. Gastroart Gastroart volverá al Paseo de Almería el 7 de mayo con una fusión de gastronomía y artesanía con un sinfín de productos, ofertas, demostraciones y degustaciones. En la misma ubicación se celebrará ‘Ecomercado’ el día 21 con gran variedad de productos con certificación ecológica. Quesos, carnes, cosméticos o mieles figuran entre la oferta de esta actividad. Una iniciativa que ha despertado gran interés y ya cuenta con lista de espera para participar. Museos Por otra parte, Almería celebrará el Día Internacional de los Museos el próximo miércoles 18 y para ello se abrirán de forma gratuita los museos de la Red Municipal con distintas actividades. Habrá una visita guiada a las 18.30 horas y un taller con visita teatralizada en el Centro de Interpretación Patrimonial (CIP), y el 20 de mayo un concierto del músico Juanma Cedrón en ‘Espacio 2’ a las 20 horas. La Fiesta de la Historia, con la organización de la Diputación Provincial, se celebrará en la Plaza Vieja este sábado, 7 de mayo. Por último, el 28 de mayo, último sábado del mes, tendrá lugar el Rastro de Antigüedades, Pinturas y Artesanía en el Parque Nicolás Salmerón que ya ha alcanzado 200 participantes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

