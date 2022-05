Deportes Los JDM de Voleibol llegan a su recta final miércoles 04 de mayo de 2022 , 19:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La competición del Patronato Municipal de Deportes logra que se puedan reunir las categorías base para formarse en sus disciplinas Los Juegos Deportivos Municipales de Voleibol están en su recta final. Y es que, apenas les quedan dos jornadas para poner el broche de oro a la competición de este deporte colectivo que ha conseguido la participación de más de 1.200 deportistas esta temporada. La competición que organiza el PMD regresa el viernes, 6 de mayo, con las categorías prebenjamines, alevines, infantil, cadete y senior para demostrar su potencial sobre la pista. De este modo, este viernes se disputará la 12º jornada de los Juegos Deportivos Municipales y los clubes volverán a llenar el Palacio de los Juegos Mediterráneos para conseguir una victoria en los partidos que se jugarán en los diferentes horarios establecidos. Prebenjamines y alevines jugarán el viernes, desde las 16:30 hasta las 18:15 horas. Mientras que, las categorías infantil y cadete, de 16:30 a 19:00 horas en las pistas adjudicadas. La categoría senior disputará los partidos también el viernes, a las 20:30. En esta liga, se podrán inscribir los jugadores que deseen hasta el comienzo del segundo set, según detalla la Federación Andaluza de Voleibol con delegación en Almería. El partido deberá comenzar a la hora fijada o a la que quede libre, después del resto de categorías. El Palacio de los Juegos Mediterráneos vivirá la tarde del viernes la emoción de los deportistas, que poco a poco se despiden de los Juegos Deportivos Municipales, una competición que ayuda a nutrir a la base almeriense de los mejores valores del voleibol, como el compañerismo y la diversión. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.