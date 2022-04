Economía Las exportaciones andaluzas crecen casi el 20% en dos meses lunes 18 de abril de 2022 , 18:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las exportaciones andaluzas suben un 33% y logran récord histórico en los dos primeros meses del año, con 6.311 millones Las exportaciones de Andalucía lograron un nuevo registro histórico entre enero y febrero de 2022 al alcanzar los 6.311 millones, la mayor cifra contabilizada para los dos primeros meses de un año desde que existen datos homologables (1995), gracias a un crecimiento de las ventas del 33% respecto al mismo periodo de 2021. Una marca que viene impulsada por el excelente comportamiento del sector exterior en el mes de febrero, cuando las exportaciones subieron un 30%, por encima de la media nacional (27,1%), hasta sumar 3.294 millones, su récord también para este mes. Con el aumento de las ventas en febrero, el comercio exterior de Andalucía acumula ya un año completo de crecimiento interanual ininterrumpido, desarrollando una serie de subidas a doble dígito que arrancó en marzo de 2021, cuando el sector exterior andaluz inició una sólida reactivación que ha desembocado en el récord histórico exportador logrado en el conjunto de 2021, con ventas por 34.552 millones y crecimiento del 24,2% respecto a 2020. Una remontada que se prolonga hasta los dos primeros meses de 2022, en los que la subida de las exportaciones supera en 4,7 puntos a la de España (28,3%), gracias al buen comportamiento de las ventas de sus primeros 20 mercados y al especial impulso de los capítulos industriales y tecnológicos, sobre todo del aeroespacial, que continúa al alza triplicando sus exportaciones en este periodo. Igualmente, contribuyen a ello la buena marcha del sector exterior en las ocho provincias, de las que seis incrementaron sus ventas a doble dígito en este periodo. Las importaciones realizadas por Andalucía también aumentaron en los dos primeros meses del año, un 64%, hasta los 6.493 millones, lo que arroja un déficit de la balanza comercial de la comunidad con el exterior de 182 millones en este periodo, con una tasa de cobertura del 97%, superior a la de España en 13 puntos (84%), que entre enero y febrero facturó 56.521 millones en ventas y 67.296 millones en compras, lo que resulta en un déficit de 10.775 millones. Entre enero y febrero, se incrementaron las ventas en 19 de los 20 primeros capítulos exportados por Andalucía, con el aeroespacial como el que más crece, al triplicar sus exportaciones (+237%) hasta los 219 millones (3,4% del total), con lo que se sitúa como el décimo capítulo exportado. Junto a este, destaca entre los diez primeros capítulos la evolución de los combustibles y aceites minerales, segundo capítulo en ventas, que registra una subida del 71% hasta los 890 millones, el 14,1% del total. Los acompañan con importantes subidas otros capítulos industriales como la fundición, hierro y acero, quinto capítulo exportado, que avanza un 49% con el tercer mejor crecimiento del top ten, hasta los 262 millones, el 4,1% del total; los minerales, sexto capítulo en ventas, con un 31% más hasta los 246 millones (3,9%); los productos de la industria química, séptimo, con un alza del 39% hasta los 238 millones (3,7%); las máquinas, aparatos y material eléctrico, octavo, con un aumento del 2,6% hasta los 225 millones (3,5%); y el cobre y sus manufacturas, que sube un 11,8% hasta los 221 millones (3,5%), con lo que se coloca en noveno lugar. Refuerza esta progresión el sector agroalimentario, dentro del que destaca el incremento de las exportaciones de aceite de oliva, que avanza un 15,3% hasta los 441 millones. Es un producto que forma parte del capítulo de grasas y aceites animales y vegetales, tercero exportado, que en su conjunto creció un 23,6% hasta los 529 millones, el 8,3% del total. No obstante, el primer capítulo exportador de Andalucía entre enero y febrero continúa siendo el de las hortalizas, con 1.050 millones, el 16,6% del total y un alza del 15,9% interanual. Completan el ranking de los diez capítulos más vendidos las frutas, que se sitúan en cuarto lugar con 484 millones, el 7,6% y un avance del 22,3%. Crecen los 20 primeros mercados Por otro lado, el sector exterior andaluz registró notables crecimientos en sus 20 primeros destinos, incrementando su presencia en destacados mercados no europeos como Estados Unidos, China, Marruecos, Japón y México, lo que acentúa la diversificación geográfica de las ventas. En Estados Unidos, el primer mercado no europeo y séptimo mundial de Andalucía, las ventas suben un 20,6% hasta los 370 millones, el 5,8% del total; mientras que, en Marruecos, segundo no europeo y noveno mundial, crecen 28,1% hasta los 277 millones (4,3%); y China, en décima posición, registra el segundo mayor incremento de los diez primeros mercados, de un 52% hasta los 216 millones (3,4%). También destaca el incremento de las exportaciones hacia mercados emergentes como Japón (12º destino), donde se duplican las ventas, hasta los 109 millones (+102%); y México (17º mercado), con un ascenso del 68% hasta los 52 millones. El mercado de los diez primeros que más crece en este periodo Bélgica, octavo destino, donde el sector exterior andaluz duplica (+133%) sus exportaciones hasta sumar 319 millones (5% del total) impulsado por las ventas del sector aeroespacial. Países Bajos, desde el quinto lugar es la tercera en crecimiento, donde se registra un incremento del 51,9% hasta los 401 millones, el 6,4%. Como primer destino mundial continúa Alemania, con 710 millones, el 11,2% del total y un alza del 17%; mientras que Francia es segundo, con 580 millones, el 9,2% y una subida del 15,4%; e Italia, tercero, con 576 millones, el 9,1% y un incremento del 25%. En cuarto lugar, se sitúa Portugal, con 459 millones, el 7,2% y un aumento del 44%; y, en sexto, Reino Unido, con 390 millones (6,1%) y una subida del 16,5%. Cádiz y Almería, líderes En los dos primeros meses de 2022, crecieron las ventas de las ocho provincias andaluzas, seis de ellas a dos dígitos. Cádiz es la primera exportadora en este mes y la que más incrementa sus ventas, con un 61% más respecto al mismo periodo de 2022 y una factura de 1.423 millones, el 22,5% del total. La segunda exportadora es Almería, con 1.248 millones, el 19,7% del total y un avance del 19,8% interanual. Por otro lado, la segunda provincia en crecimiento es Sevilla, con un 45% más interanual hasta los 1.104 millones, el 17,5%, con lo que se posiciona como cuarta exportadora; seguida en crecimiento por Huelva, que se coloca como tercera exportadora con una subida del 37% hasta los 1.189 millones, el 18,8%. Córdoba, en quinta posición, crece un 21,9% hasta los 458 millones (7,2%); Jaén, octava, sube un 17,3%, impulsada por las ventas de aceite de oliva, hasta los 246 millones (3,8% del total); y Granada, se sitúa séptima con un aumento del 8,9% hasta los 261 millones (4,1%). Finalmente, Málaga es sexta, con 382 millones, el 6% y una subida del 1,8%. Estos datos derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera. Más información en: https://www.extenda.es/observatorio-internacionalizacion/ Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.