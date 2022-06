Deportes Las guerreras del AM Team Almería se imponen en la Copa de España de balonmano playa miércoles 15 de junio de 2022 , 17:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La cita, celebrada en Torrox, ha marcado el inicio de la temporada estival de la disciplina donde las almerienses han sido las campeonas Almería es sinónimo de deporte. Y es que, la capital se encuentra de enhorabuena ya que los éxitos no cesan. Esta vez, en la disciplina de balonmano playa, donde el GEA AM Team Almería ha mostrado su talento en la playa de Torrox tras la competición de la VII Copa de España. De este modo, las guerreras del AM Team Almería, que dominaron en el Arena Handball Tour los últimos años, se impuso en la pista central de Torrox desde los primeros compases de la final femenina. Ante este aluvión del conjunto almeriense, el Balonmano Playa Alcalá no pudo hacer nada por evitar el peligro. Las jugadoras Alba Díaz y Asunción Batista, punta de lanza del ataque almeriense lograron imponerse en el primer set a 20-26. Todo lo intentó el cuadro madrileño, pero Andrea Sánchez y Asunción Batista se encargaron de obrar la remontada. Así, Mónica Cámara hizo lo posible por mantener a las suyas en el partido y buscar el shoot out, pero la propia Batista decidía el partido (22-27) en sus últimos compases. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado la actuación de las deportistas del AM Team Almería. “Es un privilegio que el equipo esté regalando alegrías a la ciudad, el balonmano playa almeriense no deja indiferente a nadie y felicito a las guerreras por haber levantado la Copa de España”. Con la primera parada del Arena Handball Tour, las almerienses han revalidado el título. La competición volverá el próximo 24 de junio, donde se celebra de forma conjunta en Sanxenxo un Arena 1000 y el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Balonmano Playa. Almería será sede de una de las pruebas del 15 al 17 de julio en la playa del Palmeral. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

