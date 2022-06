Capital Las hogueras vuelven a iluminar la Noche de San Juan en Almería jueves 23 de junio de 2022 , 23:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde visita el dispositivo de seguridad de las playas para esta noche de San Juan, centralizado en El Palmeral de El Zapillo El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado el dispositivo especial que por San Juan y organizado con el visto bueno de la Junta Local de Seguridad se despliega desde la tarde de este miércoles 23 y hasta mañana por la mañana. Más de doscientos efectivos que velarán por que la normalidad sea la tónica dominante durante una velada en la que, después de dos años sin hogueras por la pandemia, se han vuelto a llenar las playas y paseos marítimos del término municipal. Acompañado por la concejala delegada de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, y del concejal delegado del área de Cultura, Diego Cruz, el regidor ha agradecido a Policía Local, Bomberos y voluntarios de Protección Civil su labor de cara a que los ciudadanos puedan disfrutar con seguridad de un rato en la playa o del primer baño por San Juan. Unos efectivos que, tal y como quedó patente en la Junta Local de Seguridad celebrada el miércoles 22, trabajarán en coordinación con el resto de Cuerpos y Fuerzas del Estado, a las que también ha felicitado por su colaboración. Asimismo, Fernández-Pacheco ha pedido a los almerienses “que se lo pasen muy bien en esta noche mágica que tantas ganas teníamos de celebrar después de dos años de pandemia y restricciones, pero que actúen y disfruten con responsabilidad, que es la mejor manera de disfrutar”. El Plan Especial de Seguridad y Emergencias recoge el incremento de efectivos de Policía Local que vendrán a reforzar los diferentes turnos de tarde y noche del 23. Además, habrá un dispositivo especial de Bomberos con retenes en Retamar-El Toyo y en la zona de El Palmeral, que vienen a completar los que estarán de guardia en el Parque de Bomberos de Almería. Estos efectivos contarán con el apoyo de los voluntarios de Protección Civil y con el dispositivo desplegado también de forma especial para esta noche de san Juan por el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil del Mar y la Capitanía Marítima. Desde el Área de Sostenibilidad Ambiental también se ha establecido un operativo especial con el objetivo de que las playas y los paseos marítimos estén en perfectas condiciones la misma mañana del día 24. El dispositivo se inicia a las seis de la mañana con la limpieza de las playas, por lo que está previsto que alrededor de las nueve cualquier bañista pueda disfrutar de una arena y un Paseo Marítimo limpios. Para ello, la empresa concesionaria Entorno Urbano ha organizado un operativo para las playas urbanas y otros diferentes para Costacabana, Retamar y Cabo de Gata en el que participarán 132 personas y 50 máquinas especializadas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

