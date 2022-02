Almería Las instituciones conmemoran el ‘Día del Cáncer Infantil’ en el CEIP Posidonia de Roquetas de Mar martes 15 de febrero de 2022 , 16:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Roquetas homenajean a los niños con cáncer en un acto organizado por ‘Argar Almería’ en un colegio roquetero El 15 de febrero de cada año se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil. La asociación ‘Argar Almería’ ha vuelto a liderar la organización de los actos conmemorativos de esta efeméride en la provincia. Que este año ha tenido lugar en el CEIP Posidonia de Roquetas de Mar. Entre un centenar de niños, se ha celebrado esta fecha con la lectura del manifiesto por 3 alumnos del colegio, y una actuación musical acompañado de la tradicional tirada de globos que realiza la asociación almeriense. Esta iniciativa persigue la visibilización de la supervivencia del cáncer infantil y adolescente, así como destacar la labor realizada por el personal sanitario en referencia a este colectivo. Las protagonistas, Carmen López y Blanca Oyonarte, de cinco y seis años respectivamente, han recibido un fuerte aplauso de todos sus compañeros y representantes institucionales por su lucha diaria contra el cáncer. En dicho acto, ha participado la directora del centro, la presidenta de la asociación ‘Argar Almería, Rosa Onieva, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, la vicepresidenta de Diputación, Ángeles Martínez, la delegada del Gobierno Andaluz, Maribel Sánchez, el delegado de Salud, Juan de la Cruz, el delegado de Educación, Antonio Jiménez, así como otros representantes institucionales. La presidenta de ‘Argar Almería’, Rosa Onieva, ha agradecido a todas las instituciones su apoyo constante con la asociación y los niños con cáncer: “Además tenemos un Materno Infantil que es de primera y que cuenta con unos profesionales excepcionales que nos ayudan a salir adelante. La sinergia que se ha creado entre todos, resulta clave para las familias y niños afectados. Tenemos que seguir trabajando para aumentar la cifra de niños que superan esta enfermedad”. Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado que es un orgullo que Roquetas de Mar acoja por primera vez un acto en el que se pone de manifiesto la importancia de que las administraciones trabajen de forma conjunta para colaborar con Argar y ayudar a estos niños y adolescentes que atraviesan esta terrible enfermedad. "Es importante ayudar a este colectivo para mejorar la calidad de vida de estos niños y, sus familias, por eso desde el Ayuntamiento colaboramos para que se puedan hacer realidad las necesidades de estos niños y que sus estancias en el hospital sean lo más agradable posible". La vicepresidenta y diputada de Bienestar Social, de Ángeles Martínez, ha recalcado la importancia del apoyo institucional al tejido asociativo de la provincia: “tenemos que trabajar conjuntamente para ayudar a las familias y a los niños a mejorar sus condiciones de vida. Desde la Diputación, estamos poniendo al servicio de la asociación ‘Argar Almería’ todos los recursos y herramientas para seguir avanzando en el objetivo común: mejorar los índices de supervivencia en niños con cáncer. Seguimos igualando oportunidades entre almerienses y ayudando al tejido asociativo que da sustento a todos los municipios de la provincia ”. Por último, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, acompañada por los delegados de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, y el de Educación y Deporte, Antonio Jiménez, ha destacado que la prevención y el diagnóstico precoz continúan siendo una apuesta del Sistema Sanitario Público de Andalucía en el ámbito de la oncología infantil, tal y como recoge la estrategia regional contra el cáncer, como lo son la promoción de un estilo de vida saludable y el apoyo a la investigación y la formación en el ámbito de la atención primaria y especializada. De forma muy especial, la delegada ha puesto en valor el trabajo que desarrolla la Asociación Argar por cuidar a los niños y adolescentes que padecen esta enfermedad y a sus familias. Por último, Torregrosa ha asegurado que más del 80% de los pequeños con cáncer se curan gracias a los avances logrados en el campo diagnóstico y terapéutico y al excelente trabajo diario de todos los profesionales que tienen entre sus objetivos prestar la mejor atención a los niños y niñas con esta enfermedad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

