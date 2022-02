Almería Las instituciones de Almería secundan el luto por la tragedia del Villa de Pintaxo lunes 21 de febrero de 2022 , 09:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Subdelegaciónd el Gobierno en Almería, ha izado las banderas a media asta en señal de duelo por la tragedia sufrida por el pesquero Villa de Pitantxo en aguas canadienses. Las enseñas permanecerán así, como muestra de condolencia con las familias de los marineros muertos y desaparecidos, hasta las 24 horas de este lunes. También lo harán los buques de la Armada y resto de edificios públicos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

