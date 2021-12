Economía Las matriculaciones se desplomaron en noviembre respecto al año 2020 miércoles 01 de diciembre de 2021 , 20:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Por Ángela López Las matriculaciones tanto de turismos como de vehículos comerciales e industriales se han reducido considerablemente en comparación con el final de temporada del año 2020, siendo sus emisiones medias de CO2 un 6,6% inferior a las registradas en el mes de noviembre del año pasado. Según datos facilitados por ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, las matriculaciones de vehículos se alejan considerablemente del millón de unidades y pierden más de un tercio de las entregas registradas durante los 10 primeros meses de 2019. Es cierto que entre enero y octubre de 2021 se han vendido 706.998 unidades, un 5,6% más que en los diez primeros meses de 2020, pero un 33% menos que en el mismo período de 2019. Concretamente, en España las entregas de todos los segmentos de mercado han disminuido al compararse con el mes de noviembre del año pasado. Las matriculaciones de turismos han caído un 12’3% respecto al 2020, un 33% los vehículos comerciales ligeros y los vehículos industriales, autobuses y microbuses cierran el mes con una caída del 15’2%. Esta caída de matriculaciones también se ha reflejado en la provincia de Almería, dado que en el año 2020 obtuvo una acumulación de 7.226 matriculaciones de turismos frente a las 6.513 de lo que llevamos de año. Concretamente, en el mes de noviembre se refleja una variación del año 2020 al 2021 del 27’76%, dado que las matriculaciones de turismos en 2020 fueron de 789 unidades frente a las 570 de este año. Sin embargo, existen provincias andaluzas en las que no existe ningún tipo de reducción de matriculaciones, incluso en 2021 han aumentado sus ventas, como podemos ver en la ciudad de Sevilla, la cual obtuvo un total de 1.746 unidades en 2020 frente a las 1760 del 2021 o la ciudad de Granada, la cual ha contado este año con un total de 726 matriculaciones, 206 vehículos más que en noviembre del año anterior. Tal y como explica la directora de comunicación de ANFAC, Noelia Navas, las causas por las que no aumentan las ventas siguen siendo las mismas que las de meses anteriores, ya que la llegada y expansión de la pandemia supuso una crisis económica bastante importante, comparada incluso a la de 2008. En esta situación, Navas apela a los Presupuestos Generales del Estado haciendo alusión a la importancia del crecimiento de las ventas automóviles: “Es necesario activar ya una política integral para el sector de la automoción y medidas ágiles, contundentes y de calado”. Por último, Raúl Morales, director de comunicación de FACONAUTO, señala que, aunque los datos de noviembre reflejan un freno en las pronunciadas caídas de los últimos meses, la tendencia de matriculación sigue disminuyendo, provocando que el mercado sea deprimido. Sin embargo, Morales confía en la subida de matriculaciones para el próximo año: “Lo que sí da lugar a la esperanza es que los compradores han asumido la situación y están yendo a los concesionarios para efectuar su compra, aun sabiendo que tardarán más tiempo de lo habitual en recibir su vehículo nuevo. Calculamos que se ha generado ya una cartera de pedidos de más de 100.000 unidades que se convertirán en matriculaciones el año que viene”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.