Capital El alcalde supervisa el desarrollo de las obras de mejora de la Plaza Esparteros miércoles 01 de diciembre de 2021 , 19:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha señalado que esta actuación, enmarcada en el Plan de Remodelación y Mejora de Plazas y Espacios Públicos, es fruto “del diálogo permanente con los vecinos”

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado las obras de mejora que se están desarrollando en la Plaza Doctor José Asenjo Sedano, más conocida como Esparteros, junto a la calle Granada, en el centro de la ciudad. “Con esta actuación, este espacio va a ganar en accesibilidad y también en estética, convirtiéndolo en un lugar más amable para todos los vecinos”, ha explicado el primer edil, que ha hecho hincapié en que “esta intervención es fruto del diálogo permanente que el Equipo de Gobierno tiene con los almerienes ”. Acompañado de la concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, Fernández-Pacheco, ha adelantado que la actuación, que cuenta con una inversión total de 42.955 euros y que se enmarca en el Plan de Remodelación y Mejora de Plazas y Espacios Públicos, estará lista “en un par de semanas”. Esta plaza, con seis grandes ficus que guardan geometría, está enclavada entre tres calles con diferentes nivel por lo que se ha aprovechado el basamento de ladrillo visto como murete de contención delimitador del espacio central. Jardineras y baldosa de terrazo de color crema con un despiece en ‘espiga’ y alcorques en mármol blanco para enmarcar los árboles existentes completan la actuación. Esta intervención, ejecutada ya en un 70%, se suma a las ya realizadas en la Plaza 28 de febrero, en el barrio de Los Ángeles; la Plaza Campomanes y Julio Alfredo Egea, en el Casco Histórico, o la que se está llevando a acabo en la Plaza de la Administración Vieja, actuaciones todas ellas que “vienen a hacer ciudad”. Próximas actuaciones En los próximos meses, el área de Servicios Municipales tienen previsto seguir actuando en pro de mejorar los espacios en Plaza Masnou, Orbaneja, en la zona de La Almedina o en el entorno de La Alcazaba, respondiendo así “a las necesidades y demandas que nos van planteando los vecinos en las visitas que realizamos en todos los barrios de la ciudad”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

