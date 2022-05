Economía Ampliar Las mejores plataformas para comprar criptomonedas

martes 17 de mayo de 2022 , 12:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Si estás pensando en realizar inversiones y, en concreto, en comprar criptomonedas, te acercamos cuáles pueden ser las mejores plataformas para ello, así como los puntos fuertes de cada una de ellas. En qué fijarte a la hora de escoger una plataforma para comprar criptodivisas Al seleccionar una plataforma es importante que antes conozcas los tipos que existen en el mercado. Por un lado, encontramos la opción del bróker online y con los que suelen trabajar los principales corredores de criptomonedas. Se caracterizan, sobre todo, por tener una licencia regular que han expedido las autoridades competentes en Europa. Por otro lado, están las plataformas exchange que lo que hacen es posibilitar la negociación de los tokens de forma muy rápida. La gran diferencia es que no cuentan con una regulación oficial y esto es un punto importante porque siempre hay que optar por plataformas seguras, de confianza y reguladas para invertir sin riesgo, más allá del asociado a la propia volatilidad del producto en cuestión. Aspectos a tener en cuenta al seleccionar plataformas de criptomonedas Al seleccionar la mejor plataforma para comprar criptomonedas en cuestión con la que trabajar es importante que tengas en cuenta una serie de aspectos como los que, a continuación, te acercamos. Que cuenten con licencias oficiales Para asegurarte de que la plataforma en cuestión que te interesa cuenta con los permisos pertinentes sólo tendrás que ir hasta la home page oficial y ver si cuenta con la regulación de alguno de los órganos de control, como pueden ser la CySec, Fca y CNMV. ¿Tienen cuenta demo? Otro punto importante que juega a favor de la plataforma en cuestión es determinar si tiene cuenta demo o no. De este modo, sabrás que puedes jugar haciendo uso del dinero virtual y sin costes asociados a activar esta funcionalidad. Esta es, sin lugar a dudas, el mejor modo de ver cómo funciona la plataforma en cuestión. Tokens negociables Ver cuáles son los tokens con los que trabajan para asegurarte que son productos fiables, de relevancia y con una buena capitalización es importante para lograr construir una cartera de inversión diversificada y, con ello, lo más segura posible. Contratos CFD Usar contratos CFD puede ser una buena opción si se va a operar con criptomonedas, pudiendo ser el mejor modo de activar la venta en corto si el activo da cualquier problema de capitalización o valor. Mira cuál es el depósito mínimo que permite hacer No todos los jugadores cuentan con el mismo presupuesto y es importante saber cuál es el depósito mínimo que se permite hacer en cada plataforma. No hay que optar por los corredores que requieren grandes sumas de dinero para realizar la pertinente activación de la cuenta porque no es lo habitual. Puedes encontrar en el mercado un buen número de plataformas que permiten hacer lo propio desde 50 euros. Las mejores plataformas para operar con criptomonedas En cuanto a las mejores plataformas para operar con criptomonedas vemos que son estas. eToro Se trata de la plataforma más popular para realizar trading en todo el mundo. Es una plataforma que se caracteriza por contar con un funcionamiento sencillo y muy intuitivo, permitiendo invertir en las criptomonedas más importantes del mundo y todo ello de manera segura. Para ello, sólo se requiere realizar un depósito mínimo disponible a partir de 50 euros. Con la cuenta ya activa podrás negociar tokens sin costes fijos y con spreads muy bajos, una combinación que ha hecho que tenga ya más de 15 millones de clientes. Además, el punto fuerte de esta plataforma está en la funcionalidad de copy trading a través de la que se pueden copiar las estrategias que siguen los mejores inversores de la plataforma, pudiendo encontrar de manera sencilla y sin coste adicional a los traders que más han ganado con un riesgo bajo. Markets Markets se caracteriza también por contar con una interfaz muy sencilla e intuitiva. Permite operar a través de ella con un depósito mínimo de 100 euros. Se trata de una plataforma que permite comprar en tiempo real criptomonedas, así como realizar su negociación en CFDs. XTB Por su parte, XTB es una plataforma que cuenta con la licencia de la FCA y que hace uso de un Metatrader para operar en los mercados. Cuenta con una oferta de tokens negociables muy extensa que le ha llevado a ser ya uno de los corredores más populares a nivel mundial Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.