Hoy hablaremos de las mujeres que más poder tienen en España. El número de las mujeres en la toma de decisiones en el Parlamento, según Moncloa, no llega a superar el 30%, lo que ha dado lugar no sólo a una vía reglamentaria expansiva para hacer frente a la lucha contra las desigualdad, sino que también ha conllevado una parte importante de control y observación de la actividad gubernamental. En 2008, el Congreso de los diputados creó una subcomisión de la Comisión de Uniformidad para concentrarse en la actividad del Reglamento Natural de 2004 sobre Medidas de Seguridad Rigurosas contra la Brutalidad contra las mujeres. La subcomisión fue aprobada para exigir la presencia de diferentes personas que pudieran dar información subjetiva y cuantitativa a la luz de sus encuentros, como juristas, escolásticos, gestores, expertos en medios de comunicación y agentes de policía. El objetivo era concentrarse intensamente en el efecto de la ley y llegar a determinaciones que la autoridad pública pudiera utilizar para dar un paso más o cambiar y trabajar sobre la ley. Letizia Ortiz Rocasolano (Oviedo, 1972) Es la Reina de España, aunque su poder no es democrático es evidente que tiene peso en la toma de decisiones de Felipe VI. Patricia Reyes Rivera (Madrid, 1973) Abogada y sobre todo legisladora española, actualmente diputada en el Congreso por Ciudadanos. Experta en la lucha contra la violencia de género, es diputada del grupo líder de Ciudadanos, responsable de las áreas de mujer y LGTBI. Gloria Poyatos (Cataluña) Magistrada del Tribunal Superior de Justicia en Canarias y líder de la Asociación Española de Mujeres Juezas, una asociación centrada en la lucha por la equidad no sólo en el ámbito jurídico sin duda alguna una de las mujeres con más poder tienen en España. Flor de Torres Porras (Andalucía, 1961) Es experta en la violencia de genero seleccionada en 2004 como especialista Representante de la violencia de género en Málaga y desde el año 2010 es Agente Investigadora de Andalucía por salvajismo contra las damas y segregación orientativa. Ana María Martínez-Pina García. (Cataluña, 1971) Abogada española, y desde el 25 de noviembre de 2016 es VP de la Comisión del Mercado de Protecciones Públicas (CNMV). Beatriz Gimeno Es la actual responsable del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades una de las mujeres que más poder tienen España. Susana Gisbert Grifo (Valencia, 1966) es una especialista y más que experta en cuanto a la violencia de género, anterior representante del Turno de Oficio de Valencia y ensayista. Teresa Palahí (Cataluña, 1964) Experta en Dirección y Organización de Empresas por el Instituto de Empresa de Madrid, y diplomada en "Curso Predominant de Training Presencial e Inteligencia Emocional Presencial" por la Escuela de Inteligencia Emocional y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es la actual secretaria general de Fundación ONCE. Marta Ortega (Vigo, 1984) Es la heredera de Inditex, una de las mayores multinacionales del planeta y la segunda mayor organización del Ibex 35 por capitalización. Actualmente es responsable del área de la mujer de Zara. Cristina Garmendia (San Sebastián, 1962) Dirige el Establecimiento Cotec, posiblemente es una de las instituciones con más respeto y prestigiada que tiene España, teniendo todo en cuenta. Sin ir más lejos, el Señor Felipe VI es el Líder Privilegiado de la asociación. Es científica de vocación y durante la pandemia del COVID impulsó el proyecto A.I.R.E., orientado a crear respiradores para pacientes con problemas de ventilación. Esta mujer es sin duda alguna una de las mujeres que mas poder tienen España.