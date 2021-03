Capital Las notificaciones municipales costarán tres millones de euros martes 30 de marzo de 2021 , 17:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería ha aprobado, en Junta de Gobierno Local, el expediente de contratación del servicio de reparto de correspondencia, notificaciones y paquetería, con un presupuesto base de licitación de 3.103.586,36 euros y el plazo de dos años, prorrogable dos años más (uno más uno). La portavoz municipal del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, ha destacado la “importancia” de este contrato como parte de la gestión municipal, significando que la “eficacia” de gran parte de las actuaciones que realiza el Ayuntamiento, en el ámbito de los procedimientos administrativos y en otros ámbitos de sus competencias, “exige la práctica de la notificación de las mismas”. Especial importancia, por el volumen que representan, constituyen las actuaciones del Órgano de Gestión Tributaria tanto en la gestión de los expedientes del orden tributario como de sanciones de tráfico, obligación de notificación ampliamente desarrollada en la normativa sobre procedimiento administrativo, así como en la legislación tributaria y en los demás procedimientos especiales que son de aplicación en el ámbito de este Órgano de Gestión Tributaria. Además, como parte de los servicios que se incluyen dentro de este contrato están los de paquetería y/o mensajería urgente y burofax. Los primeros servicios se emplean para el envío “de expedientes voluminosos, instrumentos musicales para su reparación o aparatos utilizados por la Policía Local y Bomberos que se envían a los laboratorios para su reparación y/o equilibrado”, ha enumerado Vázquez. El servicio de burofax es empleado, en su caso, para notificar a los dueños de los animales abandonados que se encuentran en el Centro Zoosanitario, los cuales disponen de 10 días para recogerlos, siendo éste un medio de notificación “rápido y eficaz”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

