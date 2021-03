Capital El Ayuntamiento avanza en la elaboración del IV Plan Municipal de Igualdad 2021-2024 martes 30 de marzo de 2021 , 17:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, ha comenzado a dar los pasos en la concreción de lo que será el IV Plan de Igualdad elaborado por el Consistorio, dando así continuidad la acción de gobierno en esta materia. En ese objetivo, a propuesta de la Concejalía, se ha adjudicado el contrato menor de servicios para la elaboración, redacción, seguimiento y evaluación de la estrategia local para la igualdad de oportunidades Almería 2021-2024, a la empresa 'Evalua 360 S.L'. por importe de 10.890 euros y un plazo de ejecución de tres meses.



“La igualdad es uno de los grandes retos de este Equipo de Gobierno, siendo un eje transversal de nuestra acción de gobierno”, ha explicado la portavoz municipal, María del Mar Vázquez hoy en rueda de prensa, insistiendo en “el objetivo municipal para hacer de la igualdad una de sus señas de identidad y ser un referente en esta materia, como así quiere recoger en su estrategia local. Con esta contratación damos un primer paso en la elaboración de esa estrategia, que tendrá una vigencia de cuatro años”.



La contratación de los servicios para el diseño, elaboración, redacción, seguimiento y evaluación de la Estrategia Local para la Igualdad de Oportunidades Almería 2021-2024 deberá realizarse mediante un proceso que atienda a cuatro fases: preparatoria, de diagnóstico, el diseño y aprobación de un plan de acción y, como última fase, de seguimiento y evalución.



En cuanto a los contenidos a prestar, la Estrategia Local para la Igualdad de oportunidades 2021-2024 deberá englobar una presentación institucional; marco normativo; principios rectores; diagnóstico de situación; metodología; vinculación con la nueva planificación de desarrollo sostenible de los territorios a nivel europeo y nacional, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros instrumentos de planificación a nivel autonómico y local, el establecimiento de objetivos: generales y específicos; áreas de trabajo y líneas prioritarias; acciones y medidas clasificadas en función de esas áreas y líneas de trabajo; su cronograma, el análisis derivado de la situación COVID-19; el seguimiento y evaluación de la Estrategia, así como una estrategia de imagen y publicidad.



Edificio Servicios Sociales Asistenciales

La portavoz del Equipo de Gobierno ha informado hoy también de la adjudicación en Junta de Gobierno el contrato menor de servicios de elaboración y diseño de un proyecto-dossier del Edificio del Tercer Sector (Servicios Sociales Asistenciales), a la empresa 'EA-Brand New Marketing S.L.' por importe de 3.569,50 euros y el plazo de un mes.



Como ha explicado Vázquez, "el objeto del contrato es la elaboración y diseño de un proyecto-dossier del Edificio del Tercer Sector en el que se incluya una presentación del proyecto donde queden recogidas las características innovadoras e inéditas (pionero) del mentado proyecto y un resumen sintético e ilustrativo del mismo donde debe quedar incluido el principio de accesibilidad universal y diseño para todos del edificio del Tercer Sector (Servicios Sociales Asistenciales). Ha añadido además que con su elaboración "el Ayuntamiento persigue "como referente que será el edificio, encontrar fórmulas que permitan la participación o colaboración de fundaciones, patronos en el desarrollo de la actividad que prestará el edificio a todos los colectivos integrados en él".

