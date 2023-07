Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Las obras de rehabilitación de la Casa Consistorial se alargan dos meses más viernes 07 de julio de 2023 , 15:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A esta prórroga seguirá la autorización y aprobación de la redacción de un modificado del proyecto justificado en los trabajos de restauración de elementos, infraestructura y servicios derivados de las obras de ejecución

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy, en Junta de Gobierno Local, a propuesta del Área de Urbanismo y Vivienda, la ampliación del plazo de ejecución del contrato de las obras de adaptación y reforma interior del edificio de las Casas Consistoriales. La ampliación respecto del plazo de ejecución de esta obra será de dos meses y medio, extendiendo la obra al próximo 30 de septiembre. Así lo ha trasladado en rueda de prensa la concejala de Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos y portavoz del Equipo de Gobierno, Ana Martínez Labella, tras la Junta de Gobierno Local, anunciando que a la ampliación del plazo de ejecución solicitado seguirá la redacción de un modificado que se elevará también a Junta de Gobierno para su autorización, este sí con repercusión económica. El modificado anunciado se justifica, principalmente, por los trabajos de restauración que se han realizado en el conjunto de esta actuación, obras de infraestructura y actualización de servicios.

Contratos suministro y servicios La portavoz municipal ha dado cuenta también de otros asuntos aprobado en Junta de Gobierno entre los que se incluyeron contratos de suministro y servicio, por importe total, aproximado, de 67.000 euros. En estos contratos, por ejemplo, el suministro de dos clarinetes SIB para la Banda Municipal de Música, material de imprenta para dotar a los distintos servicios municipales, o los servicios de organización y desarrollo de actividades de dinamización y animación infantil.

Convenios A propuesta del Área de Familia, Inclusión e Igualdad se han aprobado igualmente varios borradores del convenio que se firmarán con la Asociación de Padres y Madres del Alumnado “Camelamos Naquerar” de la Escuela Municipal Infantil Los Almendros, para la realización del proyecto “Alfabetización y flamenco Escuela de Mujeres y Madres: Juntas Aprendemos”, por importe de 6.000 euros; con la Asociación Amigos del Alzheimer y Otras Demencias de Almería, para el proyecto “Fisioterapia Individual para Enfermos de Alzheimer”, por importe de 5.000 euros; con la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia (ALMUR), para el proyecto de asesoramiento e información sobre planes de igualdad, por importe de 10.000 euros, y con la Asociación Amigos de María Hijos de Sión (MHS), colaborando en el proyecto ‘Almería, todos con hogar’, por importe también de 10.000 euros. Igualmente a propuesta de este área se han aprobado expedientes de ayudas familiares por importe de 25.400 euros, en concreto ayudas económicas a familias con menores, por un total de 17.000 euros, y ayudas económicas de emergencia social, por importe de 8.400 euros. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

