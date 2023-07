Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Cortes de tráfico por la manifestación de Colega, una romería y una procesión viernes 07 de julio de 2023 , 15:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería informa de los cortes de tráfico que se producirán el sábado, 8 de julio, debido a: MANIFESTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN COLEGA ALMERÍA HORARIO: De 19.00 a 21.30 horas ITINERARIO: Puerta de Purchena (se cortará también la Avenida Pablo Iglesias para colocar las carrozas), Rambla Obispo Orbera, Navarro Rodrigo, Paseo de Almería, Plaza Emilio Pérez, Canónigo Molina Alonso, Rafael Alberti, rotonda Cable Ingles (donde los participantes a pie como la pancarta de cabecera iniciaran su marcha hacia el escenario colocado en Parque de las Almadrabillas) y Ángel Jover (fin de trayecto para que los participantes subidos en las carrozas efectúen la bajada de las mismas para unirse al resto de participantes. ROMERÍA EN LA CAÑADA DE SAN URBANO HORARIO: De 19.30 a 22.30 horas ITINERARIO: Avda. de los Jornaleros, calle Cabrera, Carretera Venta Cabrera, Plaza Venta Gaspar, Carretera Alquián-Viator, calle San Genaro y Ermita Villa Carmen. PROCESIÓN HORARIO: De 20.30 a 22.00 horas ITINERARIO: Salida en el Parque Santa Isabel, Laura Vicuña, Miguel Rúa, María Auxiliadora, San José Obrero, Plaza Santa Isabel, Avenida Santa Isabel, San Miguel Arcángel, Santa Filomena, Río Grande, Mercurio, Saponaria, Orquídea y entrada al Parque Santa Isabel. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

