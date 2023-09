Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Las obras de urbanización de la Plaza Acequieros del Barrio Alto superan el ecuador viernes 15 de septiembre de 2023 , 18:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con una inversión de más de 600.000 euros, tienen por objeto la ordenación y reurbanización del entorno para dotarlo de más espacio peatonal Continúan “a buen ritmo y cumpliendo el cronograma previsto” los trabajos correspondientes a la primera fase de las obras de reurbanización de Plaza Azucena, Plaza Acequieros y entorno, en el Barrio Alto. Centradas en esta fase en la Plaza y calle Acequieros, con una inversión superior a los 600.000 euros, la ejecución de las obras han sido supervisadas esta semana por la concejala de Obras Públicas, Mantenimimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacramento Sánchez, acompañada de técnicos municipales y de la empresa adjudicataria de los trabajos, Grupocopsa. Un entorno “sobre el que ya se aprecia un sustancial cambio superado el ecuador de en su ejecución”, ha explicado Sánchez, recordando que esta actuación, en el marco de la estrategia DUSI (Línea 6 Barrio Alto), vendrá a completar las obras de urbanización, reordenación y mejora de la accesibilidad que el Ayuntamiento ejecutara en la pasada corporación en esta parte de la ciudad, con una inversión de algo más de 2,5 millones de euros. Sobre una superficie de algo más de dos mil metros cuadrados, la primera de las dos actuaciones que se han proyectado en este entorno se centra de forma principal en la sobre la calle Acequieros y la plaza que lleva el mismo nombre, zona que verá renovada su actual urbanización. El objetivo municipal pasa por concluir estos trabajos, con un plazo de ejecución de siete meses, “a comienzos del próximo año”. Las obras vendrán a ordenar un espacio hasta la fecha ocupado por vehículos dando paso a una zona “más amable, con mayor espacio para la circulación peatonal, parterres con vegetación e incluyendo en este proceso de transformación integral la remodelación de mobiliario urbano, la ejecución de una pérgola de sombraje y una fuente”. Para la edil popular, la ejecución de este proyecto “supondrá la transformación urbanística de un espacio hasta ahora desordenado”, una actuación que el consistorio vendrá a completar con una actuación similar sobre la próxima Plaza Azucena. Esta actuación queda enmarcada dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, Almería Ciudad Abierta, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

