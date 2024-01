Capital Ampliar Plaza Acequieros se suma como nuevo espacio público del Barrio Alto martes 16 de enero de 2024 , 16:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa visita las obras que se han ejecutado sobre la zona que, con una inversión de casi 700.000 euros, dotan al Barrio Alto de un nuevo espacio público y mayor zona peatonal La recuperación de una zona degradada y desordenada transformada hoy en espacio público y peatonal. Es el resultado de la actuación que el Ayuntamiento ha finalizado en la Plaza Acequieros, en el Barrio Alto, con una inversión total de 674.408,24 euros, y que ha visitado recientemente la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez Actuación que viene a completar las obras de urbanización, reordenación y mejora de la accesibilidad que el Ayuntamiento de Almería ha ejecutado en los últimos años en esta parte de la ciudad, y que suma hasta ahora una inversión total de más de 3 millones de euros. Plaza Acequieros forma parde de la primera de las dos fases en las que se ha dividido el proyecto de reurbanización de Plaza Azucena, Plaza Acequieros y entorno, redactado por la empresa ‘Castillo Miras Arquitectos, S.L.P.’, y aprobado en febrero de 2023. Acompañada de la concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacramento Sánchez; de técnicos municipales; responsables de la redacción del proyecto y de la empresa que ha ejecutado el mismo, ‘Grupocopsa’, la alcaldesa ha felicitado el resultado de unas obras “con las que seguimos mejorando el Barrio Alto, un espacio enclavado en pleno centro que hasta hace unos meses suponía un espacio desordenado, ocupado por vehículos, hoy transformado en un nuevo espacio público peatonal que ya disfrutan los vecinos de la zona”. Financiada con fondos europeos esta primera fase abarca una superficie de actuación de más de dos mil metros cuadrados (2.174 metros). Queda pendiente ahora una segunda fase (1.704 m²) a expensas de la adquisición municipal de la totalidad de la superficie afectada por la intervención. Como ha podido comprobar la alcaldesa, acompañada también durante esta visita de varios vecinos de la zona, “las obras han transformado de manera integral un espacio antes desordenado y han limitado la superficie de circulación de vehículos, dotando la zona de aceras más grandes y zonas peatonales que se alternan con parterres con vegetación”, como así ha explicado el arquitecto del proyecto, Luis Castillo. El proceso de transformación integral que se ha culminado en esta zona incluye la renovación de mobiliario urbano, iluminación LED, la ejecución de una pérgola de sombraje y una fuente “con los que dotar a este espacio de una cierta singularidad”, ha apuntado. Datos numéricos de la actuación:

Superficie peatonalizada: 1.500,00 m²

Superficie de parterres y zonas verdes: 175 m²

Elementos vegetales. Se mantienen los 3 ficus de gran porte y se plantan más de 10 arboles, arbustos y plantas tapizantes.

Elementos de mobiliario urbano.

Banco lineal asociado a la zona verde central de 35 m. de longitud y conjunto de 1 banco y 3 elementos esféricos decorativos

Pérgola de 30 m² de superficie

Fuente ornamental integrada con el pavimento.

4 Jardineras decorativas prefabricadas de gran porte

3 papeleras

4 aparcamientos para bicicletas

21 columnas de iluminación de 5 m. de altura y 8 luminarias colocadas en la pérgola

