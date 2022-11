Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Las ‘Películas inacabadas’ llegana FICAL en formato libro

jueves 24 de noviembre de 2022 , 08:49h

Que el Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL, trasciende la pantalla para llegar a otras disciplinas culturales es un hecho. Música, fotografía o arte se están sucediendo a lo largo de estos diez días que dura esta vigésimo primera edición del festival, pero también tiene cabida la literatura gracias, entre otros eventos, a presentaciones como la que esta tarde se ha vivido en la Librería Picasso de la capital con el libro ‘Películas inacabadas’ de Carles Prats, escritor, director y guionista.

El evento ha congregado a decenas de lectores en torno al autor barcelonés, que ha afirmado que “este libro lo empecé a escribir en Vélez-Blanco el año pasado, ya que era un proyecto que quería llevar a cabo a nivel audiovisual, pero las dificultades que acarreaba me hicieron comenzar a darle forma a nivel escrito”. Se trata, por tanto, de una obra en la que Almería tiene una gran presencia, no solo por ser el enclave que la vio nacer: “Los primeros documentales que hice fueron sobre cine y el paisaje almeriense siempre me ha fascinado. Aquí se han vivido rodajes de películas extraordinarias”.

Con sentido del humor, Carles Prats ha destacado sobre la obra que “es curioso, porque la gente va a ver una película de ficción y le gusta, le parece realista. Pasa con las películas de miedo, aunque sepamos que las tramas no son ciertas. En cambio, cuando el público ve un documental, trata de escrutar constantemente si lo que ve es verídico o no. Yo, en mis obras, intento trabajar con la realidad, contarla fielmente, pero también hacerla divertida, como si fuera una película de ficción”.

Las obras inacabadas

Se dice que la obra inacabada siempre produce una indudable fascinación. Ocurre, por ejemplo, con las películas que, por un motivo u otro, Orson Welles, Hitchcock, Kurosawa o Fellini nunca pudieron terminar. En un momento en que la red permite saltar con gran facilidad de un contenido a otro de forma aleatoria, el sentido de la narrativa tradicional de planteamiento, nudo y desenlace se desvanece, dando paso a otros modelos. Las cien cápsulas de ‘Películas inacabadas’ conforman un texto dinámico, con sentido del humor y, en parte, autobiográfico, que reflexiona sobre la actual situación del audiovisual, desde los modelos de distribución hasta el valor de lo efímero.

Carles Prats habla en su obra de sus películas acabadas, pero también de aquellos proyectos rodados parcialmente sobre cómics, cine, crímenes de guerra, robos de obras de arte o viajes iniciáticos que muy posiblemente quedarán en el limbo de lo inconcluso, pero que no por ello merecen ser olvidados.

Un evento cercano, con sentido del humor y que ha servido para demostrar que el cine no solo se proyecta sobre una gran pantalla, sino que hay quien es capaz de trasladarlo a una obra literaria.