Las recetas tradicionales de Adra en‘Saboreando recuerdos’

El Ayuntamiento de Adra, de la mano de la empresa Clece, ha presentado este jueves el libro 'Saboreando recuerdos', un recetario en el que "se cocinan las emociones" y que guarda parte de la historia gastronómica de la ciudad milenaria. Estas recetas han sido aportadas por 23 personas mayores, usuarios y usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio y de la Residencia Municipal 'Ciudad de Adra'. Unas recetas que han sido recogidas en este documento con la ayuda de sus auxiliares y enmarcado en el Día Mundial de las Personas Mayores, que se ha conmemorado, como cada año, el primer día del presente mes de octubre. El primer edil se ha dirigido a los mayores "verdaderos protagonistas de este recetario", para agradecerles "esta importante contribución". "Las personas mayores sois el mayor tesoro que tenemos, al que debemos siempre cuidar, como en su día habéis hecho con nosotros. Sois nuestra prioridad", ha asegurado Cortés, "por eso desde el Ayuntamiento respaldaremos siempre esta clase de iniciativas, tan importantes para vuestro bienestar, vuestra memoria y para que vuestras valiosas vivencias queden plasmadas en un documento escrito". Asimismo, el alcalde ha destacado que "la gastronomía es uno de los grandes patrimonios de nuestra ciudad, importante para comprender nuestras tradiciones y costumbres". "Este recetario recoge vuestras recetas, llenas de historia, y gracias a él, pasarán de generación en generación", ha afirmado. Algunos han escogido el plato que cocinaban sus madres, otros el que hacían a sus hijos o el típico de la zona, "sus trucos y recuerdos quedan plasmados en estas páginas, convirtiéndose en una magnífica herencia gastronómica". Por su parte, López ha subrayado que 'Saboreando recuerdos' ha sido posible "gracias a la implicación y el trabajo de nuestras auxiliares de Ayuda a Domicilio y de las compañeras de la Residencia que trabajan día a día con nuestros mayores y personas dependientes. Han sido clave para recoger, de su puño y letra, todas las recetas que hoy presentamos". Como ha explicado el gerente de Clece, "Igualmente importante ha sido la colaboración con el Ayuntamiento de Adra, siempre apoyando a iniciativas sociales como este libro, cuyo único objetivo ha sido que nuestros mayores pasaran un momento entrañable con las auxiliares recordando sus vivencias en la cocina y que su historia de vida no se pierda en el olvido". "Junto a las recetas están sus trucos para que el plato salga más rico", ha puntualizado. Durante este acto de presentación, han estado presentes las 23 personas mayores que han compartido sus recetas y que por ello han sido distinguidos con una placa, recibida en manos del alcalde y del gerente de Clece. Un libro que va a formar ya parte de la historia gastronómica de esta ciudad y que recoge, además, una serie de consejos para conseguir una alimentación saludable; la 'Receta del Chef', con un sabroso bonito encebollado, en manos de José María Coines, gerente del bar local 'Coines'. De entre la veintena de recetas que se pueden encontrar en este libro, que pronto estará disponible en formato digital en la web del Ayuntamiento, hay primeros platos, segundos platos y postres. Entre otras recetas, no falta el tradicional plato abderitano 'atascaburras' y otros más extendidos como el 'puchero' o el 'arroz con leche'.

