Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Policía Local de Adra inicia una Campaña de vigilancia y control de las condiciones del vehículo el 10 de octubre jueves 06 de octubre de 2022 , 13:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Patricia Berenguel: “La antigüedad del vehículo supone un factor de riesgo al carecer éste de los sistemas y equipamientos de seguridad implantados recientemente” noticiasdealmeria.com El Ayuntamiento de Adra se ha sumado a una nueva Campaña Especial impulsada por la Dirección General de Tráfico sobre vigilancia y control de las condiciones del vehículo. Así Entre los días 10 y 16 de octubre, la Policía Local prestará especial atención al adecuado mantenimiento de los elementos de seguridad de los vehículos, como son la dirección, los frenos, la suspensión y los neumáticos, entre otros, haciendo especial hincapié en la antigüedad del parque de vehículos y las condiciones técnicas de mantenimiento de los mismos. La concejala de Seguridad y Movilidad, Patricia Berenguel, ha afirmado que “invertir en mantenimiento del vehículo es invertir en seguridad”. Y es que el mantenimiento adecuado de todos los elementos de seguridad del vehículo es una actividad totalmente imprescindible para combatir la siniestralidad. “La antigüedad del parque y la ausencia de mantenimiento considerado como incumplimiento de la obligación de pasar la inspección técnica, son dos factores relevantes de la condición del vehículo en relación con la seguridad vial”, ha destacado. En esta línea, la edil ha asegurado que “desde este equipo de Gobierno seguiremos de la mano de la DGT para impulsar la educación vial en la carretera, tanto entre los conductores, como los peatones, para conseguir reducir los índices de siniestralidad y mejorar la seguridad vial”. La antigüedad del vehículo supone un factor de riesgo al carecer este de los sistemas y equipamientos de seguridad implantados recientemente, además de los problemas derivados de su uso. El riesgo de fallecer o resultar grave se multiplica por dos al comparar los accidentes ocurridos con vehículos de 10 a 15 años de antigüedad en relación con vehículos de menos de 5 años. Un adecuado mantenimiento y puesta a punto de los principales elementos de seguridad del vehículo, es decir, neumáticos, frenos, luces y señalización, es imprescindible para combatir la siniestralidad. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

