Sucesos Las solicitudes de asistencia al 061 aumentan un 20,6% en 2020 en Almería viernes 30 de abril de 2021 , 15:24h

Los centros coordinadores de urgencias y emergencias sanitarias en Andalucía resuelven a través de consejos sanitarios el 32,9% de las peticiones de atención





Las solicitudes de atención sanitaria urgente que los almerienses han realizado este año al centro coordinador de urgencias y emergencias del 061 ha aumentado un 20,6% con respecto al año anterior. De las 108.048 peticiones de asistencia recibidas por las diferentes líneas de acceso al centro coordinador de urgencias y emergencias de que dispone la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en Almería durante el 2020, la línea de emergencias 061 es la que mayor volumen ha registrado (30,4%), seguida de la línea 112, con el 22,5% y la del Servicio Andaluz de Teleasistencia (17,4%). El resto de solicitudes de asistencia se distribuye entre otras líneas, como son las líneas de urgencias provinciales (el 12,8%) o las que se reciben a través de la línea de Salud Responde u otras líneas internas.



El 061 ha resuelto el 32,9% de las peticiones de asistencia facilitando a las personas consejos sanitarios sin necesidad de movilizar ningún recurso sanitario, incrementando este sistema de resolución de demandas un 14% más que en 2019. Las solicitudes de atención recibidas se clasifican por gravedad, tipificando aquellas que son emergencias o conllevan riesgo para la vida de los pacientes como prioridad 1 y las urgencias no demorables como prioridad 2. En conjunto, estas han descendido un 8% en el año 2020 con respecto al año anterior. El 6% de las peticiones de asistencia han sido tipificadas como emergencias sanitarias (prioridades 1) y un 41,9% urgencias no demorables (prioridades 2) y el resto de peticiones de atención han sido urgencias demorables o avisos domiciliarios.



En cuanto a los principales motivos por los que los almerienses han pedido atención sanitaria al 061 continúan siendo por alteración de constantes vitales y de conciencia como desvanecimientos o sospecha de accidente cerebro vascular (26,7%), seguidos de dolores abdominales, torácicos o de espalda (16,4%), por dificultad respiratoria o disnea (8,2%), traumatismos graves (6,7%) y accidentes de tráfico (1,7%).



El 58,4% de las personas que han solicitado asistencia sanitaria a los centros coordinadores de urgencias y emergencias 061 en Andalucía han sido mujeres, con una edad media es de 66 años, mientras que en los hombres ha sido de 61 años. En total, los 8 centros coordinadores han gestionado 9.822 llamadas al día en Andalucía durante 2020, un total de 3.585.146 durante el pasado año.





Más de 4.500 emergencias sanitarias atendidas por los equipos 061

Los equipos de profesionales de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 en Almería fueron activados durante el año 2020 en un total 4.562 ocasiones, en su mayoría, para atender situaciones de riesgo para la vida de los pacientes. Los dos equipos de emergencias sanitarias y el equipo de coordinación avanzada de Almería, apoyados por el equipo aéreo que da cobertura a la provincia realizaron una media de 12,5 intervenciones diarias, atendiendo al 87% de las personas en menos de 15 minutos.



Los equipos de emergencias sanitarias terrestres están dotados de médico, enfermero y técnico de emergencias sanitarias y el equipo de coordinación avanzada, ubicado en Vera, está dotado por personal de enfermería y técnico de emergencias sanitarias en conexión por telemedicina con el médico ubicado en el centro coordinador. Los 52 profesionales sanitarios del 061 en Almería han asistido a 3.565 pacientes a lo largo del año pasado.



El centro coordinador de urgencias y emergencias de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 en Almería está ubicado en el hospital Virgen del Mar (Bola azul) y se encarga de la atención de las solicitudes de urgencias y emergencias de toda la provincia y de movilizar los recursos sanitarios necesarios para asistir y trasladar a los pacientes a los centros hospitalarios cuando es necesario. El 061 cuenta en la provincia con dos uvis móviles, ubicadas, una en el Centro de Especialidades CARE Bola azul y otra en el Hospital de Poniente, en El Ejido, además de un equipo de coordinación avanzada ubicado en Vera. Junto a estos recursos, el servicio de emergencias dispone de un vehículo de apoyo logístico para emergencias colectivas y un equipo de traslado de pacientes críticos, así como del helicóptero sanitario del 061 ubicado en Baza (Granada). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

