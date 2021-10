‘Las Tardes del IEA’ rinden un emotivo homenaje a Carlos Pérez Siquier

miércoles 27 de octubre de 2021

La Plaza Julio Alfredo Egea se llenó de amigos y público para asistir a esta actividad que organizaba Diputación junto a la Fundación de Arte Ibáñez-Cosentino





La Plaza Julio Alfredo Egea se llenó de público en la actividad ‘Las Tardes del IEA’ donde se recordó la figura y la obra del fotógrafo almeriense, fallecido recientemente, Carlos Pérez Siquier. La actividad denominada ‘Carlos Pérez Siquier. Una vida mirando’ contó con un coloquio en el que intervinieron el coordinador de esta actividad, Juan Manuel Martín Robles junto a Andrés García Ibáñez y Antonio Jesús García. Luego Carlos de Paz y Rodrigo Valero tuvieron unas palabras donde recordaron al fotógrafo. Al acto asistió la viuda de Pérez Siquier, Teresa.



El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, agradeció al director del IEA, Francisco Alonso y a los trabajadores de esta institución el trabajo que realizan y el esfuerzo por poner en marcha las Tardes del Instituto de Estudios Almerienses. “Esta actividad lo único que plantea es sacar a la calle, a nuestro casco histórico, actividades de calidad. Ver el aforo al cien por cien es una alegría. En esta ocasión, vamos a tratar la figura de uno de los grandes almerienses como Carlos Pérez Siquier”.



Guzmán agradeció a Teresa, esposa de Pérez Siquier, que estuviera presente en esta actividad. “Gracias Teresa por acompañarnos en esta actividad, sé que no es fácil”, subrayó al tiempo que avanzó algunas actividades que tiene previsto llevar a cabo el IEA. “Vamos a reeditar el primer libro de Pérez Siquier que hicimos a través del Instituto de Estudios Almerienses y vamos a musealizar por completo la sede del IEA donde vamos a instalar una exposición de Pérez Siquier, y el edificio se convertirá en un auténtico museo con la obra de este gran almeriense”.



Por su parte, Eloísa Cabrera, delegada de Cultura y Patrimonio Histórico agradeció el trabajo que hacen los miembros del IEA por la cultura en Almería. “Yo quería estar en este acto porque se trata de un homenaje a uno de los almerienses universales. Teresa te agradecemos que estés aquí, y sabemos que es difícil para ti. La Junta de Andalucía apuesta y trabaja por la cultura, y aquí vais a tener siempre la colaboración leal para seguir trabajando por la cultura de Almería”.



Juan Manuel Martín Robles habló sobre los hitos en la carrera de un fotógrafo universal. “En mi caso tuve la fortuna de trabajar mucho con Pérez Siquier y aprender con él. Es la primera vez que dedicamos un acto a Pérez Siquier sin que él este, y eso lo hace más difícil, ya que a los que estamos acostumbrados a aprender de él, lo echaremos continuamente de menos”.



Martín Robles apuntó algunos de los hechos que marcan la vida de Pérez Siquier. “En 1955 hace la primera exposición Pérez Siquier, que marca un momento decisivo en su carrera. Eso luego trajo la fundación de la revista AFAL, donde Carlos junto a José María Artero convirtieron a Almería en el centro absoluto de lo que era la modernidad fotográfica en España. En 1956, Pérez Siquier se adentra por primera vez en el barrio de la Chanca, donde se acerca desde un punto de vista humanista y sincero”.



Andrés García Ibáñez habló sobre el Centro Pérez Siquier, como espacio para la fotografía. “Un día le pregunté a Carlos por lo que iba a hacer con su archivo, y le dije si nos cedes tu archivo nosotros nos liamos la manta a la cabeza y te hacemos un museo”, contó Ibáñez. “Cuando inauguramos el Centro hace cuatro años, en ese momento fue el primer museo dedicado a la fotografía y a un fotógrafo en España”.



García Ibáñez contó que “El Centro Pérez Siquier es un lugar vivo cuyo cometido no es solo mostrar a la sociedad museísticamente la obra de Pérez Siquier, sino digitalizar todo su archivo e irlo publicando a través de la Enciclopedia Pérez Siquier, que ya tiene dos volúmenes, ‘La Playa’ y ‘La Chanca en color’ y ahora antes de Navidad saldrá ‘La Chanca en blanco y negro”.



Por su parte, el fotógrafo Antonio Jesús García se centró en la vinculación de Carlos y Almería. “La proyección de Carlos como artista le habría permitido vivir en otra ciudad como Madrid, Barcelona o París, sin embargo, optó por vivir en Almería y la mayoría de su obra está realizada en un espacio de terreno pequeño, centrado en La Chanca, Roquetas y Cabo de Gata. La luz de Almería está presente en la inmensa mayoría de su obra”.



“Personalmente siempre he admirado de Carlos su capacidad para ilusionarse e ilusionarnos a nosotros con sus nuevos trabajos y seguir haciendo fotografías hasta el último momento. Carlos con esa melena blanca y su estampa de dandy era la elegancia en la fotografía” señaló Antonio Jesús García.







Carlos de Paz, que trabajó junto a Carlos Pérez Siquier, señalaba que “sigo echando en falta a Carlos cada día. Nuestra relación empezó siendo profesional y poco a poco se fue fraguando una gran amistad. Cuando voy a nadar frente a su casa de la playa, muchas veces pienso que me lo voy a encontrar. Echo en falta ese amigo con el que podía hablar de lo humano y de lo divino. El último día que nos vimos hablamos de enseñarnos el trabajo que estábamos haciendo. Eso no va a poder ocurrir”.



Rodrigo Valero contó algunas vivencias con Pérez Siquier. “Me encantaba retratarlo, de hecho creo que las dos personas que más he retratado han sido Pérez Siquier y Julio Alfredo Egea”. “Agradezco mucho su labor de haber abierto nuevos caminos a los nuevos fotógrafos y era una persona que siempre se estaba reinventado. Yo lo respetaba mucho y sentía una gran admiración. Me daba consejos como si fuese su hijo”.



Tras esta actividad, hubo una actuación musical de Noemí Pérez Quartet (Noemí Pérez, voz; Pablo Mazuecos, piano; Bori Alberto, contrabajo; Vincent Thomas, batería). Esta voz prodigiosa almeriense interpretó tres temas americanos como ‘We’ll Be Together again’, ‘More Than you Know’ y ‘Who Cares’. Luego hicieron un repertorio español con temas como ‘Debí llorar’, ‘Mi mejor canción’, ‘En la imaginación’, ‘Que dirías de mi’ y ‘La puerta’. La actividad una colaboración entre el IEA y la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino fue un rotundo éxito.