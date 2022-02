Las trampas del PSOE en la dirección del CAF

jueves 03 de febrero de 2022 , 07:38h

La fotografía del grupo parlamentario socialista almeriense a las puertas del Centro Andaluz de la Fotografía fue solo la primera parte, ya que el parlamentario almeriense del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, formuló una pregunta a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, sobre el Centro Andaluz de la Fotografía que tiene sede en la capital almeriense, sirvió para desvelar cuál ha sido la gestión del mismo bajo los gobiernos socialistas.

Sánchez Teruel, que había denunciado en ese posado el "abandono" del CAF por parte del Gobierno andaluz, pese a haber duplicado el presupuesto el PP, se interesaba por la situación en que se encontraba la selección de una persona para la Dirección de Artes Visuales “que usted ha decidido que desde Sevilla se responsabilice de la gestión del CAF”.

La consejera reconoció que el puesto está vacante y no se ha vuelto a sacar a concurso, pero que mientras el último gobierno socialista gastó en el CAF 57.500 euros, y en estos tres años, ya son 220.000 euros los invertidos. “Así que eso no es abandonar a su suerte al CAF” destacó Del Pozo.

Pero como el socialista se quejaba de que tras el cese de Rafael Doctor “por motivos ideológicos”, el centro estaba sin director, la consejera explicó con toda precisión cómo había gestionado el PSOE estas instalaciones.

Del Pozo detalló que tras su creación, Manuel Falces fue el director del CAF desde el 30 de julio de 1995 hasta octubre de 2006 en que se jubila, “desde esa fecha, señor Sánchez Teruel, hasta 2016, el puesto de director del CAF estuvo desierto”, es decir, una década sin dirección bajo el gobierno del PSOE.

Durante esos diez años se creó la ficción de que Pablo Juliá era el director, pero en realidad tenía un contrato de “asesoría técnica”.

En julio de 2016, después de esos dos lustros vacante, el Gobierno socialista decide eliminarlo de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo), es decir, que desaparece, no existe. Lo mismo ocurre con la figura de gerente, que se quita de la RPT.

Al llegar al Gobierno el PP, en el CAF solo había dos plazas de funcionario y el resto es personal de la Agencia de Instituciones Culturales.

En marzo de 2017 se incorporó Rafael Doctor, pero tampoco lo hizo como director del CAF, sino como “director de programas de fotografía de la Agencia de Instituciones Culturales”.

La consejera, por último, aclaró que “el CAF está entre mis prioridades”, pero reclamó de Sánchez Teruel que no mezclara lo que son contratos de alta dirección con los puestos de promoción interna, ni tampoco las distintas unidades de la Agencia, y que si la dirección no se ha contratado es porque no hubo ningún candidato que cumpliese los dos perfiles solicitados.