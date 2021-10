Deportes Laura Zarauz logra dos medallas en el Campeonato de España sub14 de atletismo martes 19 de octubre de 2021 , 19:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La velocista forma parte de la escuela municipal ‘Atletas de Almería’, y logró la medalla de plata en relevos 5x80, y por equipos



Cada semana el deporte base proporciona alguna alegría en los campeonatos andaluces o de España y en esta ocasión ha sido el atletismo, donde la joven Laura Zarauz, de 13 años, ha logrado dos medallas en el Campeonato de España por Clubes Sub14. La deportista forma parte de la escuela municipal ‘Atletas de Almería’, que es filial de ‘Nerja Atletismo’, uno de los clubes más importantes del país, y con el que logró dos medallas. Una de plata en el relevo 5x80, y la de oro en la competición por equipos.



El presidente y entrenador, Antonio Zarauz, que también es el padre de la deportista, afirma que “estamos tremendamente felices y orgullosos por el triunfo en el Campeonato de España Sub14 por Clubes de este fin de semana pasado en Gijón. La representante almeriense es especialista en salto de longitud y relevo y los resultados fueron positivos”.



A Laura Zarauz la seleccionaron para competir en salto de longitud, en relevo 5x80ml y en 80 metros. El entrenador explica que “el caprichoso tiempo quiso que le tocara saltar chispeando y con mucho frío, cosa a la que ella no está en absoluto acostumbrada, y tampoco le permitieron saltar de tabla, por lo que no pudo demostrar todo lo que tiene guardado y sólo pudo ser 6ª de España en esta prueba con 60 participantes”.



Poco después, rabiosa y tremendamente motivada, corría con las compañeras su final de 5x80ml. Antonio Zarauz destaca que “recibió el testigo en 6ª posición de su compañera Naomi, para una vez con el testigo en la mano, hacer una espectacular remontada y entregarle 1ª a su compañera Laia en un cambio magistral, que mejoró aún más la ventaja al entregarle a Raquel y ésta a Lili, que remató con una recta demoledora”. El resultado; fue una brillante plata en el cómputo final de los 30 equipos. Subcampeonas de España de relevos.



Ya el domingo, un poco cansada, sólo pudo ser 19ª en 80ml (de 60 participantes) muy cerquita de su marca personal, pero al final, gracias a los puntos aportados por todas, lograron el título de Campeonas de España por Clubes, su segunda medalla en el campeonato.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, destaca “la calidad del deporte base almeriense, gracias al esfuerzo conjunto del PMD, escuelas municipales, los padres y, por supuesto, los alumnos”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

