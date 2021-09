Lecciones de ética periodística de Vox

jueves 23 de septiembre de 2021 , 07:00h

El parlamentario de Vox por Almería, Rodrigo Alonso, dedicó parte de su rueda de prensa de este martes a aleccionar a los periodistas con clases de ética profesional.

Aunque Alonso realizó fuertes afirmaciones sin más prueba que “fuentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil” como que “están entrando afganos por Almería” o que “se están escapando ‘menas’ de Inturjoven de Almería con covid”, o habló de “manadas de menas que rompen los dientes a una niña, que violan a otra”… sí que se permitió criticar a la prensa porque “esto evidentemente no está saliendo en los medios de comunicación, pero debería salir”. En lo que no repara el parlamentario es que los medios serios no se hacen eco de rumores, y publican aquello de lo que tienen pruebas, que es algo que no aportó en su comparecencia.

Según dijo, todo esto está “silenciado por el Gobierno y los sicarios mediáticos” y por si no quedó claro, añadió que “está haciendo mucho daño el ‘consenso progre’ a la profesión del periodismo, porque se pierde la objetividad y no se informa con claridad de los verdaderos problemas a la ciudadanía”.

Y probablemente como es un tema muy importante para los andaluces, habló del supuesto cambio de festivos en Ceuta, dando otra lección de cómo tratar aquello de lo que se está bien informado. Tan enterado estaba Alonso del asunto, que dijo que el PP de la ciudad africana quería sustituir el Día de Ceuta por el Aid El Fitr (último día de Ramadán), cuando lo que dijeron inicialmente sus compañeros del otro lado del Estrecho, era que el cambio era por el Día de Navidad, y finalmente parece ser que el cambio al que se hace referencia ni tan siquiera lo es, porque lo que pasa es que ese día es festivo desde hace años, y lo que quiere Vox es quitarlo para incorporar San Daniel, que no es fiesta desde hace más de un siglo.

También ocultó que Vox sí respaldó el calendario laboral que incluía como festivo la Pascua del Sacrificio, que según las tesis de la formación que encabeza Santiago Abascal a nivel estatal ahora, no casa con las tradiciones de Ceuta, un comentario que lógicamente excluye a la mitad de la población de la ciudad, que son musulmanes españoles.

Del mismo modo, y quizá porque el periodismo “pierde la objetividad” por culpa del “consenso progre” Alonso hizo gala de “objetividad” acusando al presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, de no hacer nada por acabar con la inmigración ilegal, cuando como parlamentario debería saber que eso es competencia exclusiva del Gobierno central.

Al abordar el asunto de los “enchufados” en época socialista, Alonso, de quien hay que recordar que cobró dietas por desplazamiento en tiempo de confinamiento, retó a los periodistas a reflejar lo que él había dictado. “Si hacéis un buen trabajo, si el periodismo todavía representa lo que es, una pieza más propia del Estado” los profesionales escribirían tal cual a él le parece oportuno, si bien hay que recordar que los medios no son “una pieza del Estado” más que en las dictaduras.