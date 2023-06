Le pide un cupón de la ONCE 'que salga' ¡Y sale!

Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

viernes 09 de junio de 2023 , 10:38h

Medio millón de euros para un afortunado de El Ejido gracias al cupón de la ONCE

El sorteo de la ONCE del jueves 8 de junio ha dejado un premio de 500.000 euros en la localidad almeriense de El Ejido. El vendedor Iván Almazán, una persona sorda, fue el encargado de repartir la suerte entre sus clientes habituales.

El cupón premiado fue el número 64.839 de la serie 015, que correspondía a uno de los sorteos dedicados a la Semana del Medio Ambiente. El ganador pidió a Iván Almazán "uno que salga de la máquina automática" y resultó ser el agraciado con el mayor premio que ofrecen los sorteos diarios de la ONCE.

Iván Almazán lleva ocho años vendiendo cupones de la ONCE en la calle Bulevar, frente a una pizzería. Se siente "más orgulloso que nunca" y "muy feliz" por haberle arreglado la vida a alguien con su trabajo. "Yo siempre he soñado que algún día iba a dar un premio, pero no sabía cuánto", confiesa.

El resto de los premios del sorteo del jueves se repartieron por Canarias. El Cupón Diario de la ONCE ofrece cada día un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado, entre otros.

La ONCE es una organización que promueve una lotería social, segura, responsable y solidaria, que implementa controles para neutralizar consumos descontrolados y prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito. Además, contribuye a la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.

