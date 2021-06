Sucesos Le sorprenden robando en Santa María del Águila miércoles 23 de junio de 2021 , 15:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La guardia Civil recupera la totalidad de los objetos sustraídos y un botín de más de 2.500 Euros



La Guardia Civil de Almería, en una reciente actuación, ha detenido infraganti a una persona, como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, tras entrar por la fuerza en un negocio de hostelería de San Agustín-El Ejido (Almería), y hacerse con un botín de más de 2.500 Euros además de varios objetos.



Esta actuación comienza cuando una patrulla de la Guardia Civil en servicio recibe el aviso del Centro Complejo de Comunicaciones (C.O.C.) del 062 de la Comandancia de Almería, en el que comunican a los agentes que ha saltado la alarma en un establecimiento hostelero del municipio de San Agustín-El Ejido.



Los Agentes llegan al lugar a la mayor brevedad posible, observando que la reja de protección que tiene la puerta se encuentra forzada. En ese momento advierten que los dos autores aún están en el interior y al percatarse de la presencia policial emprenden a gran velocidad su huida, llegando incluso a saltar el muro de una vivienda colindante.



La gran capacidad de respuesta y rapidez de los agentes permite interceptar a uno de los autores y recuperar la totalidad de los objetos sustraídos y el botín de más de 2.500 Euros en efectivo.



Finalmente, como resultado de esta actuación, se procede a la detención por un delito de robo con fuerza a uno de los autores, al que le constan numerosos antecedentes policiales por delitos de tráfico de drogas, alteración del orden público, contra el patrimonio y de pertenencia a organización criminal, quedando la investigación abierta sin descartar nuevas detenciones.



