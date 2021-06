Sociedad Cómo minimizar el dolor después de una cirugía Escucha la noticia En la actualidad, desarrollar dolencias crónicas postoperatorias es muy común y revela un alto nivel de repercusión y reincidencia. En especial, después de ciertas cirugías específicas tales como: de mama, hernia inguinal, amputación de miembros, etc. Semejantes problemas llegan a ser una de las causas más frecuentes de consultas, debido a que, alterarán la calidad de vida de los pacientes afectándolos de manera funcional y emocional. En su blog, Alessandro Bazzoni explica de forma más detallada el resultado de dichas investigaciones. Factores predictivos Llegar a realizar una identificación preoperatoria, permite predecir qué pacientes son más propensos a sufrir dichos síntomas. Por ello, la Fundación Grünenthal de la Universidad de Salamanca efectuó la entrega del “Premio a la Investigación en dolor”, la cual se realiza para dar a conocer e impulsar los proyectos más innovadores en diferentes ámbitos médicos. De este modo, el Dr. Antonio Montes junto a otros colegas llevaron a cabo un estudio. El mismo permite saber antes de la cirugía cuánto riesgo tiene un paciente de desarrollar afecciones crónicas después de ella. La aplicación contiene varias líneas de actuación tales como: Dar información concreta al paciente y a los equipos quirúrgicos.

y a los equipos quirúrgicos. Evitar o cancelar una cirugía si no es necesaria.

una cirugía si no es necesaria. Si tiene que efectuarse, entonces tratar de disminuir los peligros .

. Realizar una evaluación detallada de la persona luego de haber sido operada, para poder controlar o detectar síntomas de alarma. Resultados de la fisiopatología En el estudio realizado se observó que 25% de los implicados, tomaban analgésicos luego de cuatro meses de ser intervenidos. Incluso, presentaban restricciones leves o fuertes al realizar movimientos del diario vivir. El origen del problema suele vincularse con antecedentes del paciente o la clase de operación realizada, ello suscita resultados opuestos. Conceder premios como el anteriormente mencionado es una iniciativa bastante valiosa e incentivadora. Existen seis variables en las que se basa el proyecto defendido, las mismas son: La clase de cirugía .

. Edad que tiene el paciente .

. El grado de aflicción en la zona tratada.

en la zona tratada. Los elementos mentales y físicos al llenar la hoja de vida. Tratamientos de prevención Según el Dr. Antonio Montes tales premios son muy escasos en su país. De allí, la importancia del evento por la difusión que conlleva y el apoyo económico para poder continuar. Dicho galardón, lleva como objetivo incentivar a los ganadores a que sigan con sus trabajos de investigación. La idea es tomar medidas especiales antes de la intervención y así disminuir el peligro. Si deseas conocer un poco más sobre la "Cátedra Extraordinaria del Dolor", Alessandro Bazzoni en su bitácora ofrece los detalles. Algunas de las medidas preventivas pueden ser: Técnicas quirúrgicas Considerar escenarios del abordaje más adecuado, como la utilización de laparoscopia, toracoscopia, etc. los cuales llegan a ser muy poco invasivos y ayudan a reducir riesgos. Anestésica - analgésica Es recomendable su utilización de forma precoz para minimizar la posibilidad de extender un síndrome doloroso agudo. Optimizar dichas técnicas no es solo cuestión de ética, sino de crear bienestar para el paciente.