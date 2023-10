Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Lección de historia a la parlamentaria de Vox por Almería

viernes 20 de octubre de 2023 , 06:00h

Presenta una PNL para eliminar la "leyenda negra" de los currículos escolares y una profesora de historia le da unas cuantas lecciones

La parlamentaria de Vox por Almería, Mercedes Rodríguez Tamayo, presentó en el Parlamento de Andalucía una Proposición no de ley relativa al recurso educativo para combatir la leyenda negra de España en la etapa de ESO y bachillerato en los centros escolares, y acabó llevándose una lección de historia por parte de una historiadora que no era otra que la portavoz del PSOE, Susana Rivas.

Rodríguez Tamayo defendió su iniciativa argumentando que la leyenda negra está muy implantada en ámbitos como el político, el periodístico, el cine, la literatura y la publicidad, y que se basa en relatos que deslegitiman la esencia de España. La parlamentaria de Vox acusó al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de alentar la leyenda negra y afirmó que hay un interés por la historia de España basada en información rigurosa y objetiva.

Sin embargo, su discurso fue rebatido con contundencia por la portavoz socialista, Susana Rivas, que le dio una lección de historia a la parlamentaria de Vox, y comenzó diciendo que "esta iniciativa que han presentado ustedes, con motivo de la celebración del 12 de octubre en este Parlamento, no en otro Parlamento de nuestro territorio estatal, me demuestra una vez más que padecen de una melancolía imperial crónica. Diría que a estas alturas les pesa el pasado. Lo que demuestran también con esta iniciativa es que no tienen idea de la historia de España".

Rivas le recordó que los conquistadores no llegaron al Nuevo Mundo bajo el nombre de España ni de la patria española, sino bajo la Corona de Castilla, y que el concepto de España no existía en aquella época. “A ustedes se les olvida mucho lo que están planteando con esta proposición no de ley. La historia, señorías, no es un relato de sus hazañas heroicas en nombre de reyes y batallas. La historia, señorías, se estudia y muestra la evolución de las sociedades en su tiempo, su economía, su estructura de poder, su cultura, etc. Eso es lo que hay que enseñar en los centros educativos y en la sociedad. Lo que ustedes hacen es referirse a los siglos XV, XVI, XVII y un largo etcétera como si fueran productos de su tiempo y las circunstancias que marcaban a hombres y mujeres de aquella época”.

La portavoz socialista también le reprochó a Rodríguez Tamayo que redujera la historia de España y de Andalucía a 500 años, olvidando otras épocas como Al-Ándalus, de la que procede gran parte de nuestra cultura. Rivas le dijo a la parlamentaria de Vox que lo que planteaba era un discurso espurio y malintencionado, y que lo que necesitaban los centros educativos era más recursos y más profesionales para enseñar una historia crítica y plural.

La socialista aprovecho para reclamar más medios para el sistema educativo porque “ustedes se pierden en otro tipo de discursos: los de la ultraderecha; el patrioterismo; la exaltación de la conquista; una historia idealizada y otra directamente inventada; el ensalzamiento del imperialismo y de personajes de nuestra historia que poco o ningún orgullo merecen; tradiciones anticuadas; relatos bélicos; falseamiento de la historia; y un largo etcétera. Y se lo digo con razón, señorías, porque soy historiadora”.