Opinión ¿Lecciones de democracia a Cuba? Al Hakam Morilla Rodríguez x http://foroabenhumeya.blogcindario.com/ Más artículos de este autor Por martes 20 de julio de 2021 , 23:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



"El sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las manchas. Los agradecidos hablan de la luz". La edad de oro. José Martí.









Cuba resistirá "hasta que caiga la última gota de sangre del último de sus hijos"... ¡Qué radicalidad izquierdista! ¡Qué fanatismo...! Ah, me olvidé, la expresión no es de nadie nacido en la Isla, sino de un andaluz de Málaga, Antonio Cánovas del Castillo, presidente del gobierno español por el Partido Conservador, cuando el Tío Sam había puesto su mirada de rapaz águila a las últimas posesiones imperiales españolas ultramarinas - excepto el Archipiélago Canario -, y se hacía imposible toda resistencia con algún viso de éxito.



Fue hace poco más de un siglo. En 1898 la derrotada 'España donde no se ponía el sol' perdería Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la Isla de Guam. Aquella España del turnismo bipartidista, el caciquismo y los pucherazos electorales se inclinaba ante la superioridad militar, técnica y económica da la mayor superpotencia del orbe hasta hoy, aun en declive, los EEUU. El inescrupuloso magnate de la prensa William Randolph Hearst, cínico inventor de la prensa amarilla y los titulares sensacionalistas, calentaría a la opinión pública norteamericana hacia posiciones probelicistas contra España. El 'accidente', o autoatentado por implosión de las calderas del acorazado Maine, fondeado en La Habana, bastó como excusa para el intervencionismo, y así se modificó el curso de la historia (mi propio bisabuelo, médico-militar en la Colonia, y su familia hubieron de hacer las maletas y ser repatriados).



¿Y con estos antecedentes históricos os pueden entrar, a algunos descerebrados, ganas de intoxicar a las masas con noticias falsas o sesgadas contra Cuba? La falta de pudor, la mala baba sectaria o la ignorancia pueden alcanzar cotas nunca vistas. ¿Y qué hay de los 140.000 cubano-españoles y de los intereses empresariales en la Isla, sobre todo en el sector turístico, los palmeros locales de la gusanera de Miami habéis pensado tirarlos al barro, por consideraciones ideológicas propias de la carcundia? Se puede criticar a las administraciones cubanas, pero no sin antes atender a sus condicionantes previos y externos. Iremos paso a paso desmontando tanta bazofia vertida por la terquedad neoliberal.



En primer término, la brutalidad inhumana que sufre el Pueblo cubano no puede calificarse de 'embargo', sino de bloqueo. Embargo fue el que aplicaron los USA contra su pelele el dictador Fulgencio Batista, cuando dejaron de venderle armas los yanquis y cayó en desgracia por su despotismo homicida. Previamente le habían pertrechado hasta de napalm para liquidar a la insurgencia. Sí, politólogos de opereta, del mismo modo que el Pentágono armó y utilizó a los talibanes en Afganistán para echar a los soviéticos, dejaron puerta franca a los barbudos de Sierra Maestra para entrar triunfantes en La Habana. Se niega la calificación de bloqueo por considerar el significante unívoco militar, quinta acepción según la RAE. Pero no nos saltemos las cuatro primeras y ya veremos cómo se ajusta a la ilegítima injerencia gringa.



Una: Interceptar, obstruir o cerrar el paso (obstrucción a las empresas con sanciones y represalias para que no comercien con Cuba). Dos: Impedir el funcionamiento normal de algo (v.g. dejar a Cuba sin repuestos de maquinaria para empobrecerla). Tres: Dificultar, entorpecer la realización de un proceso (al condenar a la miseria a todo el Pueblo, múltiples intentos de magnicidios contra Fidel Castro, o invasiones anfibias pretenden poner a la Nación arrodillada). Cuatro: Entorpecer, paralizar las facultades mentales de alguien (al impedir durante años los servicios de Internet desde los centros de dominios telemáticos de EEUU, por la consideración de 'país prohibido', se dificulta al aprendizaje académico y el acceso a la cultura). ¡Sesenta sanciones más durante la pandemia, de las cerca de trescientas existentes, para mediante la conocida 'estrategia de la olla a presión' forzar la desesperación popular y que se echen a las calles! ¡Incluso han vetado que puedan enviar ayudas económicas los familiares emigrantes!



El problema derivado de estas sevicias contra los inocentes habitantes de un Pueblo consiste en que al imponer de facto este bloqueo incesante por parte de un Estado extranjero, los dirigentes de cualquier país del planeta están legítima y legalmente obligados a decretar un Estado de Sitio permanente. Exigir por tanto un sistema democrático en tales circunstancias, propias de una continua situación prebélica, carece de sentido. La crueldad e ineficacia de estas medidas, después de más de sesenta años, no sólo han sido denunciadas oficialmente por la ONU (el mundo entero salvo USA y su sicario Israel), también por la congresista norteamericana Alexandria Ocasio-Cortez, no precisamente la prima bolchevique de John Reed.



Lo que no puede entenderse es que este activismo anticubano lo manifiesten unos cuantos incautos integrantes de otros Pueblos que sufren el colonialismo, como el de los Buldan o Países de Al-Andalus (Andalucía, Extremadura, La Mancha y Murcia), o desde el Archipiélago Canario. Con perogrulladas del tipo de que anhelan que el bloqueo de insumos básicos y material médico termine para comerciar con Estados capitalistas. Pero eso sí, si sus gobiernos no tienen el menor miramiento en las transacciones mercantiles con las comunistas China o Vietnam... pelillos a la mar. Dos modelos ejemplares para los neoliberales 'demócratas de toda la vida' el los de Pekín y Hanoi, seguro. La rastrera doble moral de siempre.



Qué grandes lecciones de democracia puede ofrecer el Estado español, único en el mundo que ha visibilizado el bochorno de una huelga y manifestación de miembros del Poder Judicial, en la calle clamando por la esencial independencia de sus funciones, atropellada por el Banco Azul. Un Estado que, al vaciar de contenido al indispensable Senado, se ha inventado un 'tribunal constitucional' que ni ha sido facultado como tribunal con propiedad, ni puede presumir de constitucionalismo, pues ha atentado de modo flagrante contra su Art. 14, discriminando legalmente por sexo, menoscabando los derechos humanos del varón para inducir una guerra 'de géneros' que abona a la ultraderecha y nos conduce a un desastre demográfico jamás visto. No existe independencia de los Tres Poderes del Estado, incluso el Ejecutivo está subordinado a Washington y a la Roma vaticana, ergo la constitucionalidad brilla por su ausencia. Incluso los propios representantes electos no tienen representatividad ni autonomía, pues se comportan como palmeros rehenes de su jefe de filas, postergando de forma impune a los que les condujeron con sus votos a sus sillones parlamentarios.



No olvidemos que acusar a la Revolución cubana de fallida resulta inútil, pues hasta con el criminal bloqueo la situación actual para la totalidad de los cubanos es superior a la de los tiempos del derrocado tirano corrupto Fulgencio Batista. A este gran amigo de los mafiosos gringos Meyer Lansky y Lucky Luciano, que convirtieron la Isla en un engendro mitad timba mitad lupanar, situación aquella que por estos lares cruzando el Charco la contemplan ciertos salvapatrias ajenas con nostalgia y cariño. Recordemos que tras saquear 2.000 millones de dólares con el valor de los sesenta, acabó sus días el tirano apodado 'El mulato lindo' en 1973 en una urbanización de lujo en Marbella (Málaga), acogido por su amigo el carnicero de El Ferrol Francisco Franco, y está enterrado en el católico cementerio de San Isidro en Madrid, junto con otros célebres refugiados de la dictadura clerical-franquista macabros vecinos del mismo camposanto, como los filonazis el genocida croata Ante Pavelic, el cual llegó a escandalizar a las SS por sus métodos (¡sic!), o el belga León Degrelle, a quien Hitler le dijo en persona: "si tuviera un hijo, quisiera que fuera como usted" (¡¡¡sic!!!).



Admiramos al noble Pueblo hermano de Cuba tantas veces solidario en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, en Haití, País maltratado que acaba de ver a su presidente asesinando en su propio domicilio por mercenarios colombianos entrenados por los EEUU... Barbarie sin ninguna importancia, como las de Colombia, Guatemala, Honduras o El Salvador, pues ha sido perpetrada por 'los nuestros'. Cuando el terremoto de Haití los primeros médicos que acudieron, quinientos, fueron cubanos. O en la gloriosa batalla de Cuito Canavale por la independencia de Angola, donde los heroicos militares cubanos hicieron recular a los racistas afrikáners de Sudáfrica dándoles una paliza antológica. Guinea Bissau, Mozambique, Zaire, y tantos otros lugares machacados por el vampirismo imperialista reconocen la más extraordinaria colaboración internacional médica y asistencial de un Pueblo, que ha conocido la historia de la Humanidad. Asimismo, los titanes del Caribe ayudaron a Argelia en el amanecer de su independencia.



Y ahí siguen de buitres sobrevolando Cuba el jefe del lobby jesuita Biden, el viejo chocho amante de tocar culos a menores en público, de seguidista de las nefastas políticas del sádico Trump, el miserable cómplice de fumigar palestinos y saharauis. ¿Y qué porvenir ofrecéis a los cubanos, el campo de concentración de Guantánamo...? ¡Boicot a todos los productos de EEUU ya!



¡Matria andalusí y cubana libres! ¡Venceremos! Al Hakam Morilla Rodríguez Coordinador Nacional de Liberación Andaluza Colectivo para la memoria y la identidad de Andalucía 282 artículos http://foroabenhumeya.blogcindario.com/ Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)