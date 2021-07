Fiñana cierra preventivamente las escuelas de verano ante la escalada de contagios Covid

martes 20 de julio de 2021 , 23:34h

Escucha la noticia

Rafa Montes: “Llamamos a la responsabilidad de todos, jóvenes y mayores, para que las medidas personales de prevención se tomen por decisión personal y en bien de la comunidad y no por imposición de nadie”





El Ayuntamiento de Fiñana ha cerrado preventivamente las escuelas de verano del municipio ante la escalada de contagios Covid que de forma generalizada se están dando en toda la provincia. “Llamamos a la responsabilidad de todos, jóvenes y mayores, para que las medidas personales de prevención se tomen por decisión personal y en bien de la comunidad y no por imposición de nadie. Desde el Ayuntamiento sólo podemos ayudar a que se entienda la gravedad que puede llegar a tener la situación de seguir aumentando los contagios, poniendo las barreras que están en nuestras manos”, afirma Rafael Montes, alcalde Fiñana.



Desde el equipo de gobierno se hace hincapié en que sólo la responsabilidad colectiva será capaz de frenar la evolución de una nueva ola de pandemia, pero llaman también a que no se criminalice a ningún sector de la población concreto. “No podemos llevarnos las manos a la cabeza señalando a los jóvenes y ya está. La solución no es poner el foco en nadie, sino que desde la casa de cualquiera se trate de concienciar a todos sus miembros de los riesgos, del daño que producen estas oleadas de contagio y del riesgo que suponen para nuestro modo de vida”, explica Montes.



El Ayuntamiento ha puesto fin a la escuela de verano e igualmente contempla la suspensión de toda actividad promovida desde el consistorio que implique concentración de personas. Estas medidas de prevención se irán implementando conforme evolucionen los datos de contagio en el municipio.



De igual modo, Montes anima a todos los ciudadanos que sean llamados a la vacunación a que “acudan sin dudarlo ni un solo instante, porque cuanto antes estemos todos vacunados, antes podremos volver a la total normalidad”.



Respecto a los datos de evolución en la comarca, el alcalde recuerda que las autoridades sanitarias son las únicas que pueden dar datos oficiales sobre la progresión o retroceso en la recuperación ante la pandemia, y que las informaciones no oficiales que circulan en redes sociales son sólo comentarios de personas “que no tienen todos los datos y en muchos casos ni el conocimiento profesional necesario para dar recomendaciones u ofrecer análisis reales de la situación”, concluye el primer edil.